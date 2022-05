Alessandro Borghese - 4 ristoranti: il racconto della puntata ad Alghero

Ieri, domenica 22 maggio, è andata in onda la seconda puntata dell’ottava stagione di Alessandro Borghese - 4 ristoranti. Per l’occasione è stato eletto il miglior ristorante di cucina sardo-catalana di Alghero: piatti che mescolano la tradizione locale a sapori tipicamente spagnoli. Chi ha vinto la sfida? Leggiamo il resoconto della serata.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: resoconto della puntata di domenica 22 maggio

Il secondo episodio dell’ottava stagione di “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” ha fatto tappa ad Alghero, da molti ribattezzata la Barceloneta (ovvero piccola Barcellona) italiana. Una città sarda che non soltanto ha un dialetto locale simile all'antico catalano, ma che anche sulla proprie tavole alterna prelibatezze locali (culurgiones, lorighittas, seadas) a rivisitazioni di piatti tipici della cucina spagnola, paella compresa.

Ad aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina sardo-catalana di Alghero è stato il Musciora Alguer Restaurant del giovane Danilo Delrio con 124 punti. Secondo a un solo punto dal gradino più alto del podio il Nautilus di Andrea; terza piazza per il Fronte Mare Beach Restaurant di Roberta (115 punti) e quarta per il Movida di Daniele (93 punti). Il Musciora si trova a ridosso del centro storico ed è aperto da poco più di un anno. Tra le specialità della casa troviamo la crema catalana 2.0, la copatza de peix cotta a bassa temperatura e i culurgiones alla catalana. Delrio ha vinto un premio di 5.000 euro da investire nell’attività, il nuovo furgone e- Expert e un’assicurazione che tutela l’attività.

Dove vedere 4 ristoranti e prossimi appuntamenti

Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. I luoghi protagonisti delle prossime puntate sono: Grado (Gorizia), Molise, Verona, Gubbio (Perugia) e Milano.