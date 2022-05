Alessandro Borghese - 4 ristoranti: anticipazioni della prima puntata

Alessandro Borghese - 4 ristoranti giunge alla sua settima edizione, in onda oggi, 15 maggio, su Sky Uno (ore 21.15). Nella prima puntata stagionale verrà eletto il migliore ristopub di Torino. Il format del programma è rimasto invariato, ma i ristoratori continueranno a darsi battaglia per il titolo. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: anticipazioni della puntata di domenica 15 maggio

Tra i più amati programmi culinari della nostra televisione, per la sua settima edizione 4 ristoranti non apporta cambiamenti al format. Dunque nel corso di ognuno dei ristoratori in gara ospita nel proprio locale Alessandro Borghese e gli altri tre concorrenti. Dopo aver mangiato questi ultimi valutano le attività dei loro colleghi assegnando un voto a diverse categorie. Poi Borghese si riunisce in una stanza con i quattro concorrenti, rivelando loro la classifica parziale, dopodiché, nel finale, il conduttore assegna i voti ai concorrenti (da sommare a quelli precedentemente assegnati dai ristoratori). I suoi voti possono confermare o ribaltare la classifica. In onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno, la prima puntata stagionale (di sette) si svolge a Torino.

I ristoranti torinesi in gara saranno quattro pub: Six Nations Murphy's Pub (gestito da Massimo), The Shamrock Inn (Luca), Connery Pub (Luciano), The Overbridge Pub (Pierpaolo). Per la registrazione della puntata di oggi, Borghese e la produzione hanno attraversato diversi luoghi simbolo del capoluogo piemontese: Piazza Castello, Piazza Vittorio, Piazza San Carlo, i Giardini Reali, Murazzi del Po, il Circolo dei Lettori, Castello di Avigliana.

Dove vedere 4 ristoranti questa sera (domenica 8 maggio)

La prima puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda stasera alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.