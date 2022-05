Alessandro Borghese - 4 ristoranti: anticipazioni della puntata a Grado in Friuli

Terza puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 ristoranti che oggi, 29 maggio, elegge il miglior ristorante di cucina lagunare di Grado, luogo del Friuli che si trova a metà strada tra Venezia e Trieste. Vedremo diversi piatti tradizionali, provenienti dalla cucina povera locale, prevalentemente a base di pesce. Leggiamo tutte le anticipazioni della serata.

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: anticipazioni della puntata di domenica 29 maggio

La terza puntata stagionale di 4 ristoranti è ambientata a Grado, un comune friulano situato a metà strada fra Venezia e Trieste. Alessandro Borghese si ferma in questo luogo che ha una storia antica e singolare: basti pensare che fino al 1936 si raggiungeva soltanto in barca. Oggi è una preziosa meta balneare ma le tradizioni culinarie della zona vertono attorno alle ricette povere dei pescatori del luogo. Tra le specialità che allieteranno il gusto di Borghese troviamo: il boreto alla gradese con branzini e cefali (piatto per eccellenza della cucina locale), le cappelunghe con polenta bianca, la pasta fresca con il granso poro, le sardelle in savor (diverse da quelle tipiche veneziane).

I ristoratori che si sfidano per il titolo di miglior ristorante di cucina lagunare di Grado sono: Ben, con il Ristorante Alla Diga; Cristiano, con la Trattoria Ai Ciodi; Danilo, con Alla Vecchia Marina; Michela, con Al Pontil De’ Tripoli. Come sempre i ristoratori hanno il compito di assegnare dei voti ai loro avversari, ma l’ultima parola spetta ad Alessandro, che con il suo giudizio finale può ribaltare o confermare i risultati della classifica provvisoria.

Dove vedere 4 ristoranti questa sera (domenica 29 maggio)

La terza puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 ristoranti va in onda stasera alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.