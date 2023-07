7 ore per farti innamorare, il film con Giampaolo Morelli e Serena Rossi stasera in tv: trama e cast

Canale 5 propone per la prima serata di oggi, 25 luglio 2023, il film “7 ore per farti innamorare”, prima regia di Giampaolo Morelli. Anche protagonista, l'attore è affiancato da Serena Rossi (con la quale aveva già recitato in due film dei fratelli Manetti) e adatta un suo stesso romanzo per imbastire una commedia sentimentale ambientata nella sua Napoli.

7 ore per farti innamorare: trama e cast del film

La storia è ambientata a Napoli. Giulio Manfredi è un giornalista specializzato nel settore economico. Da un giorno all'altro la sua vita subisce un vero scossone: la sua compagna Giorgia lo tradisce proprio con il suo direttore, Alfonso. Giulio sfoggia il suo orgoglio e si licenzia, mettendosi alla ricerca di una nuova occupazione, fino a quando non trova un lavoro per una rivista online per uomini, per la quale cura una rubrica dedicata alla seduzione. A questo punto chiede la consulenza di Valeria, una bella esperta del settore, nota per un metodo che insegna agli uomini a conquistare in sette ore la donna desiderata. Certa che l'attrazione tra esseri umani sia dettata da fattori esclusivamente biologici, Valeria decide di aiutare Giulio a riconquistare Giorgia. Per progettare i piani, Giulio e Valeria iniziano a trascorrere molto tempo insieme: strada facendo i due si accorgono di provare qualcosa l'uno per l'altra. Ma come fare con le rispettive convinzioni in campo sentimentale?

Alla base di "7 ore per farti innamorare" c'è l'omonimo romanzo che Giampaolo Morelli pubblicò nel 2013. Durante la sua carriera di attore, il protagonista de "Il commissario Coliandro" ha maturato l'idea di realizzare un film da regista e ha trovato proprio nel suo libro la materia ideale con la quale misurarsi. Pronto per l'uscita nelle sale cinematografiche, il film si è scontrato con il critico periodo della pandemia di COVID-19, finendo per essere distribuito, nell'aprile del 2020, direttamente on demand. Soltanto nel giugno dello stesso anno è poi riuscito a ottenere una distribuzione al cinema.

Il film può, per certi versi, ricordare "Hitch - Lui sì che capisce le donne" con Will Smith e fa del ricco cast uno dei suoi punti di forza:

Giampaolo Morelli: Giulio Manfredi

Serena Rossi: Valeria

Massimiliano Gallo: Alfonso

Diana Del Bufalo: Giorgia

Gianni Ferreri: Giuseppe

Fabio Balsamo: Ernesto

Gigio Morra: Gaetano

Salvatore Misticone: amico di Gaetano

Andrea Di Maria: Fabrizio Dell'Orefice

Peppe Iodice: corsista

Raiz: Fabiano

Antonia Truppo: Lina Ciù Ciù

Vincenzo Salemme: Enrico Dell'Orefice

Dove vedere “7 ore per farti innamorare” in tv e in streaming (25 luglio 2023)

Il film “7 ore per farti innamorare” va in onda su oggi, martedì 25 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.