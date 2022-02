90 giorni per innamorarsi e poi…: Kalani dall’avvocato, aria di divorzio

Giunto alla sua sesta edizione, 90 giorni per innamorarsi e poi… torna in prima tv su Real Time; tra discussioni, suocere, gelosie e complicazioni burocratiche, continua il difficile percorso delle sette coppie. Il nuovo episodio è in onda stasera alle 21:25.

Anticipazioni nuova puntata

Kalani è ormai deciso a consultare un avvocato e avviare le procedure per il divorzio da Asuelu. Scoprirà tuttavia che lui e suo padre sono obbligati a sostenere economicamente la giovane per tutta la vita, e questa clausola lo porterà a pensarci su. Dopo ben due operazioni chirurgiche fondamentali per la sua salute, Angela rimane a Los Angeles per un terzo intervento: un lifting facciale. La cosa lascerà di stucco Mike e la madre, che pensano si tratti di un’esagerazione.

Natalie passerà invece una giornata con Mike e sua madre Trish in Oklahoma per preparare il Thanksgiving e il tradizionale tacchino. La suocera non riesce ad accettare la scelta vegetariana di Natalie, e – cosa ancora più grave – Mike non farà nulla per difendere la sua compagna.

Infine vedremo Julia, alle prese con la propria gelosia nei confronti di Brandon e una sua amica, e Ronald, impegnato con l’iter burocratico dopo l’ottenimento del visto da fidanzato.

90 giorni per innamorarsi e poi…: il format

90 giorni per innamorarsi e poi… racconta la nuova vita di alcune coppie di fidanzati conosciutesi online che devono procurarsi il visto tra fidanzati per trascorrere 90 giorni negli USA, durante i quali decidere se sposarsi e ottenere la cittadinanza.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 9 febbraio)

90 giorni per innamorarsi e poi… è in onda in prima tv su Real Time (canale 21 del digitale terrestre) oggi a partire dalle 21:25 e in streaming on demand sul portale discovery+.