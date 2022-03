'90 giorni per innamorarsi e poi…', stasera su Real Time: le anticipazioni

90 giorni per innamorarsi e poi… torna su Real Time con l’appuntamento della domenica in prima serata: il cammino delle coppie proseguirà non senza intoppi tra crisi, segreti e liti. Il nuovo episodio è in onda stasera in prima tv alle 21:25.

Anticipazioni nuova puntata

La distanza tra Michael e Angela si fa sempre più insostenibile per quest’ultima, che sente di essere l’unica della coppia a voler fare funzionare il matrimonio. Ormai sull’orlo di una crisi, si rivolgerà alla sua psicologa Tracey. Dopo il viaggio da incubo in Sud Africa, Tiffany decide di parlare apertamente con Ronald, spiegandogli che, nonostante le continue lamentele, non aiuta in casa né coi figli. Anche Andrei ama definirsi il famigerato “uomo di casa”, ma Elizabeth gli farà notare che persino i figli lo vedono come un estraneo. Decide così di assumere segretamente una babysitter; ovviamente, scoprire che la sua compagna ha agito alle sue spalle, non farà affatto piacere ad Andrei.

90 giorni per innamorarsi e poi…: il format

90 giorni per innamorarsi e poi… racconta la nuova vita di alcune coppie di fidanzati conosciutesi online che devono procurarsi il visto tra fidanzati per trascorrere 90 giorni negli USA, durante i quali decidere se sposarsi e ottenere la cittadinanza.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 27 marzo)

Il nuovo episodio di 90 giorni per innamorarsi e poi… è in onda in prima tv su Real Time (canale 21 del digitale terrestre) oggi in prima serata a partire dalle 21:25 e in streaming on demand sul portale discovery+.