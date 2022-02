90 giorni per innamorarsi e poi…, nuova puntata di crisi tra Michael e Angela

Giunto alla sua sesta edizione, 90 giorni per innamorarsi e poi… torna in prima tv su Real Time; tra discussioni e nuove dinamiche familiari, continua il difficile percorso delle sette coppie.

Il nuovo episodio è in onda stasera alle 21:25.

Anticipazioni nuova puntata

È arrivato finalmente il giorno dell’operazione di riduzione del seno per Angela: né lei né Michael saranno però soddisfatti del risultato, e anzi il duro periodo di riabilitazione creerà dei forti contrasti nella coppia dando vita a litigi, ma il dottore non ha dubbi sul fatto che la salute della donna non potrà fare altro che migliorare.

Dopo la nascita del figlio, Elizabeth non riesce più a stare a casa e vuole chiamare una nanny. Come se non bastasse, il compagno Andrei deve rinnovare la green card, non senza intoppi burocratici. Al contrario, Yara non vuole allontanarsi più dal bambino, e Jovi dovrà convincerla a uscire a cena dopo le settimane di quarantena per Covid.

Kalani e Asuelu sono ormai al limite, e si inizia a parlare di divorzio, e anche tra Nathalie e Mike e Julia e Brandon non mancheranno le scintille.

90 giorni per innamorarsi e poi…: il format

Nato dal format statunitense 90 Days Fiancé, 90 giorni per innamorarsi e poi… racconta la nuova vita di alcune coppie di fidanzati che hanno 90 giorni negli USA per decidere se sposarsi e ottenere il visto per rimanere e vivere insieme.

