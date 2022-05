90 giorni per innamorarsi: Lontano dagli Stati Uniti, su Real Time: anticipazioni e coppie

Parte questa sera su Real Time - con inizio alle 20.25 - 90 giorni per innamorarsi: Lontano dagli Stati Uniti, spin-off del collaudato format. Gli americani lasciano la propria patria per inseguire l'amore all'estero. Cosa non si fa per amore? Abitudini quotidiane stravolte, adattamento a un clima anomalo, luoghi e persone estranee. Scopriamo le anticipazioni e le coppie di questo programma.

90 giorni per innamorarsi: Lontano dagli Stati Uniti: anticipazioni e coppie

Al via questa sera lo spin-off di 90 giorni per innamorarsi. Abbiamo conosciuto il format nella sua classica versione, che vede un componente di una coppia - proveniente dall’estero - alle prese con usi e costumi statunitensi. E se fossero gli americani quelli costretti a confrontarsi con l’altrui cultura? “90 giorni per innamorarsi: Lontano dagli Stati Uniti” segue alcuni americani che lasciano il proprio Paese per inseguire l'amore all'estero. Usi, costumi, cibo, clima, tante abitudini del vivere quotidiano: riusciranno ad adattarsi a delle nuove realtà? Intanto scopriamo quali sono le coppie che segue la prima stagione dello show e con quale nazioni si confronteranno i protagonisti Made in Usa:

- Jenny Slatten da Palm Springs, California e Sumit Singh da New Delhi, India

- Laura Jallali da Eustis, Florida e Aladin Jallali da Doha, Qatar

- Tiffany Franco da Frederick, Maryland e Ronald Smith da Randfontein, South Africa

- Corey Rathgeber da Mill A, Washington e Evelin Villegas da Engabao, Ecuador

- Deavan Clegg da Salt Lake City, Utah e Jihoon Lee da Seoul, South Korea

- Paul Staehle da Louisville, Kentucky e Karine Martins da Tonantins, Brazil (abbiamo visto

quest’ultima coppia anche in una precedente versione di “90 giorni per innamorarsi”).

Dove vedere 90 giorni per innamorarsi: Lontano dagli Stati Uniti (da domenica 22 maggio)

90 giorni per innamorarsi: Lontano dagli Stati Uniti va in onda a partire da questa su Real Time (canale 31) alle 20.25 e in diretta streaming e on demand su Discovery+.