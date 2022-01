90 giorni per innamorarsi e poi…, nuova puntata e nuove coppie: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con 90 giorni per innamorarsi e poi…, giunto alla sua sesta edizione; nuovi partecipanti cercheranno di superare le reciproche barriere linguistiche e culturali e trovare l’amore in soli 90 giorni.

Stasera prosegue il viaggio delle coppie. Discussioni in famiglia, interventi chirurgici e problemi doganali saranno gli ostacoli principali da superare.

90 giorni per innamorarsi e poi…, anticipazioni nuova puntata (mercoledì 19 gennaio)

In questo episodio Elizabeth cercherà di ricucire il rapporto tra la sua famiglia e il marito Andrei, ormai incrinato a causa del brindisi fuori luogo del secondo giorno di matrimonio. Yara, alle prese con il figlio di quattro anni, non vuole avere consigli dalla suocera Gwen. Angela deve sottoporsi a un’operazione di riduzione del seno, e Michael è visibilmente preoccupato. Altre coppie saranno Kalani e Asuelu e Brandon e Julia, alle prese con il colloquio per ottenere la Green Card.

90 giorni per innamorarsi e poi…: il format

Due persone innamoratesi sul web decidono di credere nell’amore, preparare il passaporto e volare dall’altra parte del mondo, in America. Gli amanti stranieri dovranno ottenere il visto per fidanzati, che permette di stare negli Stati Uniti per 90 giorni, entro i quali dovranno quindi sposarsi per rimanere nel paese e vivere insieme.

90 giorni per innamorarsi e poi…: dove vederlo (19 gennaio)

90 giorni per innamorarsi e poi… è in onda su Real Time (canale 21 del digitale terrestre) in prima serata a partire dalle 21:25 e in streaming on demand sul portale discovery+.