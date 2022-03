I mille volti di Daniel Day-Lewis: il racconto intimo dell’attore anticonformista

3 premi Oscar, 2 Golden Globe, una filmografia ricca di capolavori con i più grandi registi; Daniel Day-Lewis è indubbiamente uno dei più grandi attori della nostra epoca, ma successo e fama non arrivano mai senza sacrifici, e l’attore incarna pienamente la forza di volontà, la disciplina e, talvolta, l’intransigenza necessarie per farsi strada nel mondo del cinema e del teatro. Dietro la durezza del suo metodo e la sua visceralità, però, si nascondono anche delle ferite difficili da inquadrare.

I mille volti di Daniel Day-Lewis è il racconto della carriera dell’attore britannico dagli inizi fino al ritiro dalla recitazione del 2017. L’appuntamento con la prima tv assoluta è alle 21:15 su Sky Documentaries.

Daniel-Day Lewis

Uno dei maggiori interpreti della storia del cinema, Daniel-Day Lewis è conosciuto per il suo metodo – la completa e totalizzante immersione del personaggio durante tutto il periodo delle riprese – e per la sua carriera selettiva e di successo. Ha infatti recitato in soli 20 film, scelti accuratamente di fronte a richieste da parte di registi di tutto il mondo, e non ha mai smesso di spingersi oltre i suoi limiti, fino al ritiro dalla recitazione dopo Phantom Thread, nel 2017. La sua etica del lavoro così dura e severa cela però molte ferite del passato, dalla famiglia a un’ansia da palco durata oltre 30 anni.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 28 marzo)

I mille volti di Daniel Day-Lewis va in onda stasera alle 21:15 su Sky Arte (canale 120 e 400).