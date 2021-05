Perché Ellen DeGeneres ha deciso di chiudere per sempre il suo storico Show

La conduttrice statunitense Ellen DeGeneres chiuderà il suo leggendario talk show nel 2022, dopo 19 anni di messa in onda. "Per quanto questo spettacolo sia fantastico e divertente, non è più una sfida", ha detto la stessa DeGeneres all'Hollywood Reporter. L'Ellen DeGeneres Show, mix quotidiano di interviste, performance comiche e storie umanamente interessanti, è in onda dal settembre 2003 e terminerà nel 2022 al termine della sua 19a stagione.

L'annuncio arriva pochi mesi dopo che lo spettacolo è stato accusato di essere un posto sgradevole in cui lavorare. Le accuse di alcuni ex dipendenti ha portato tre produttori senior a perdere il lavoro e la DeGeneres ad aprire la stagione in corso con le scuse in diretta.

"Stavo per smettere dopo la 16ma stagione", ha detto DeGeneres. "Volevano firmare per altri quattro anni e io ho detto che avrei firmato forse per uno. Loro hanno mi hanno spiegato che non c'era modo di firmarne uno perché le emittenti avevano bisogno di un preavviso maggiore. Quindi, ci siamo accordati per altri tre anni. Ma sapevo che sarebbe stato il mio ultimo contratto. Questo era il piano fin dall'inizio", ha aggiunto.