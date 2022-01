Hell’s Kitchen Usa 2022, stasera torna Gordon Ramsay su Sky Uno: anticipazioni e concorrenti

Questa sera, lunedì 17 gennaio 2022, c’è l’ultimo doppio appuntamento con la stagione 20 di Hell’s Kitchen USA. In onda le due puntate conclusive del reality più infuocato d’ America che ha tenuto incollato allo schermo il pubblico di Sky Uno a partire dal 29 novembre scorso. Scopriamo allora le anticipazioni, i concorrenti rimasti in gara e le coordinate televisive per seguire il season finale del programma firmato da Gordon Ramsay.

Il format di Hell’s Kitchen 2022

Da Las Vegas, tra le sfavillanti luci dei casinò e della Strip, 18 concorrenti tutti giovanissimi (tra i 18 e i 24 anni) divisi in due squadre si danno battaglia a colpi di padelle per aggiudicarsi la vittoria di Hell’s Kitchen. A capo delle due brigate c’è un giudice severissimo, Chef Gordon, che in ogni puntata accompagna gli aspiranti cuochi nelle difficili sfide culinarie. Il premio per il vincitore di Hell’s Kitchen 2022 è davvero molto ambito, perché il più talentuoso tra i concorrenti avrà l’onore e il privilegio di diventare executive chef nel ristorante Gordon Ramsay Steak al Paris Hotel e Casino di Las Vegas.

Hell’s Kitchen (17 gennaio): anticipazioni, concorrenti, prove finali

Dopo settimane di battaglie infuocate, la stagione 20 di Hell's Kitchen giunge al termine con due puntate conclusive e finalmente verrà svelato il nome del vincitore. In semifinale sono arrivati tre chef talentuosi: Kiya Wilhelm, Megan Gill e Trenton Garvey. Il loro compito stasera, aiutati dai rispettivi sous chef, è di preparare un menù di cinque portate: un antipasto freddo ed uno caldo, più tre piatti principali da sottoporre a giudizio di Gordon e degli attentissimi giudici scelti per la finale. Solo due dei tre semifinalisti riusciranno ad arrivare in finale dove si contenderanno il posto di chef in uno dei ristoranti di Gordon Ramsay di Las Vegas. Nell’ultima puntata i finalisti avranno il compito di comandare due brigate scegliendo i componenti tra i concorrenti ormai eliminati e di presentare il proprio menù. Chi la spunterà nel servizio finale?

Dove vederlo stasera in tv e in streaming

L’appuntamento conclusivo con Hell’s Kitchen 2022 è in programma stasera in tv su Sky Uno a partire dalle ore 21.15. E’ possibile seguire lo show anche in diretta streaming su Sky Go o rivederlo in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand di Sky.