I delitti del BarLume 10, stasera in tv la terza e ultima puntata: le anticipazioni

Sky trasmette oggi, 23 gennaio 2023, la terza e ultima puntata stagionale de "I delitti del BarLume", serie tinta di giallo e di commedia e tratta dai libri di Malvaldi. L’episodio dal titolo “E allora zumba!” gira attorno al misterioso omicidio di una pediatra. Le decisioni del neosindaco mettono inoltre in subbuglio la cittadina toscana di Pineta. L’appuntamento è per le 21.15.

I delitti del BarLume: anticipazioni del 23 gennaio 2023

La decima stagione della serie “I delitti del BarLume” giunge oggi, lunedì 23 gennaio 2023, alla terza e ultima storia dell’anno. Ricordiamo che ogni puntata può essere intesa come un vero film autoconclusivo, ma con trama orizzontale e personaggi fissi o comunque ricorrenti. Produzione SkyOriginal coprodotta con Palomar, la serie è tratta dai romanzi di Marco Malvaldi è ha come generi di riferimento il giallo e la commedia.

La puntata in onda questa sera ha come titolo “E allora zumba!”, è diretta da Milena Cocozza e vanta la produzione creativa di Roan Johnson (nei precedenti episodi anche regista). La storia gira attorno all’omicidio della pediatra di Pineta. Beppe, padre particolarmente ansiosi, entra in uno stato di panico. Le indagini faticano a ingranare, anche a causa di una distratta Fusco, frastornata dai suoi problemi sentimentali. Nel frattempo, altre piccole vicende si sviluppano nei dintorni: il neosindaco Pasquali vara una raccolta differenziata un po’ troppo maniacale, dando così del filo da torcere a Massimo e ai vecchini. Tassone vuole invece a tutti i costi dimettersi da Ministro degli Interni.

Il cast di questa stagione è così formato: da Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli. Partecipazioni straordinarie di Corrado Guzzanti, Stefano Fresi e, per l’ultima puntata, il cantautore Francesco Motta.

Dove vedere “I delitti del BarLume” (23 gennaio 2023)

La terza e ultima puntata stagionale di “I delitti del BarLume” va in onda lunedì 23 gennaio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110) e Sky Cinema Uno (canale 301). Gli episodi della serie sono visibili anche su NOW per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.