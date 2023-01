Report, le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Oggi, lunedì 23 gennaio 2023 a partire dalle 21.20 su Rai 3, la nuova puntata di “Report” affronta a suo modo – e partendo da un vecchio servizio del 2017 – il caso di questi giorni: la cattura del super-latitante Matteo Messina Denaro. Spazio anche ad un’inchiesta su MSC e le sue navi da crociera, devastanti su clima ed ambiente.

Report: le anticipazioni del 23 gennaio

Nell’inchiesta dal titolo “I misteri secondo Matteo” si parte da un servizio che il programma di Rai 3 aveva realizzato nel 2017, dove dagli illeciti di alcuni funzionari del Consiglio Nazionale delle Ricerche si scopriva che la sede del Cnr di Capo Granitola aveva forse ospitato il latitante Matteo Messina Denaro. Emersero, inoltre, stretti collegamenti tra questi luoghi e la massoneria, nonché con uomini di mafia come Errico Risalvato, proprietario, come abbiamo visto negli ultimi giorni, del covo-bunker del boss. Report presenta stasera nuove testimonianze e rivelazioni, che sottolineano la presenza di logge massoniche e le responsabilità istituzionali nella latitanza di Matteo Messina Denaro.

La seconda inchiesta della serata, "Gli oligarchi del mare", parla dell'attività di MSC, e in particolar modo dell'impatto ambientale delle crociere extra-lusso. Fondato da Gianluigi Aponte, il gruppo ha molte navi in giro per i mari più belli del mondo. Le telecamere di Report si sono imbarcate per quattro giorni tra la Florida e le Bahamas, dirigendosi verso l’esclusiva isola dei clienti di MSC: Ocean Cay. L'impatto ambientale di queste navi è però devastante per l'ambiente e per il clima. In più, MSC ha una struttura finanziaria molto opaca. La società ha una grande influenza per il trasporto delle merci in giro per il mondo. Entrata nella partita del porto di Genova per la costruzione di una diga foranea, il progetto metterà a forte rischio circa mille di balene.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (23 gennaio 2023)

La terza puntata dell'anno di “Report” va in onda oggi, 23 gennaio, su Rai 3 a partire dalle 21.25 ed visibile anche (sia in diretta streaming che on demand) sulla piattaforma Raiplay.