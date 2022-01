Arriva A cena da Maria Latella, il nuovo dinner talk in onda su Sky TG24

Stasera su Sky TG24, il canale all news di Sky, inizia A Cena da Maria Latella, la nuova trasmissione che vede la giornalista ospitare a cena i più grandi esponenti del mondo della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura.

A Cena da Maria Latella: anticipazioni e ospiti prima puntata (giovedì 20 gennaio)

Alla propria tavola Maria Latella offrirà una cena e tanti spunti di discussione. Ospiti di questo primo episodio saranno Carlo Calenda, leader di Azione, lo scrittore ed ex magistrato Giancarlo De Cataldo, Roberta Pinotti, esponente del PD presidente della Commissione Difesa del Senato e Giancarlo Leone, dirigente figlio dell’ex presidente della Repubblica Giovanni Leone. L’argomento scottante della serata sarà proprio il Quirinale, a pochi giorni dal voto per eleggere il successore di Sergio Mattarella a capo della Repubblica.

A Cena da Maria Latella: il format

Prodotto da Level 33 per Sky, il nuovo programma di Maria Latella unisce cibo e attualità, creando un ambiente rilassato come quello di una cena casalinga, lontano dagli studi tv, per parlare dei più importanti temi. La tavola vedrà alternarsi vari “commensali”, ospitando le personalità più illustri del mondo della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura.

Prestigiosa firma del giornalismo italiano, Maria Latella dà vita a un talk show dal clima disteso e un taglio innovativo.

A Cena da Maria Latella: dove vederlo

Il programma andrà in onda a partire da oggi giovedì 20 gennaio alle 21:00 su Sky Tg24, disponibile in alta definizione sui canali 100 e 500 del bouquet Sky.