A che ora canta Marco Mengoni alla Finale di Eurovision 2023

È arrivato il grande giorno della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2023. Dopo le due semifinali (9 e 11 maggio) va in onda oggi, a partire dalle 21.35 su Rai 1 la serata finale. Condotta da Alesha Dixon, Hannah Waddingham, Julija Sanina e Graham Norton, è arricchita nell'edizione italiana dal commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Tra i 26 artisti in gara spicca, per noi italiani, la presenza di Marco Mengoni. Ma a che ora si esibisce il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo? Scopriamo qualcosa in più.

Quando si esibise Marco Mengoni all’Eurovision 2023

La scaletta della finalissima dell'Eurovision Song Contest è stata resa nota. In programma oggi, sabato 13 maggio 2023, la finale vede in gara un totale di 26 artisti: i 20 qualificati mediante le due semifinali, più i 5 finalisti di diritto, ovvero la Francia, la Germania, l'Italia, il Regno Unito e la Spagna; più l'Ucraina, nazione vincitrice della passata edizione. Inutile nasconderci: tanti italiani aspettano, in particolar modo, l'esibizione di Marco Mengoni, che presenta in gara "Due vite", il brano già vincitore del settantatreesimo Festival di Sanremo.

Scaletta alla mano, è possibile notare che quella di Mengoni sarà l'undicesima esibizione della serata, tra quelle in gara, preceduta dall'Albania e seguita dall'Estonia. Tenendo presente che lo spettacolo comincia alle 20.40, secondo i calcoli Mengoni dovrebbe entrare in scena dopo circa 40 minuti dall'inizio della trasmissione. Il cantante di Ronciglione (provincia di Viterbo) dovrebbe dunque salire sul palco alle 21.20. È bene specificare che si tratta di un orario indicativo ed è dunque consigliabile sintonizzarsi qualche minuto prima di quell'ora, consapevoli che l'artista potrebbe entrare in scena anche dopo le 21.20.

La versione originale di "Due vite" ha una durata complessiva di 3 minuti e 45 secondi. Per obbedire alle regole dell' Eurovision, che non accetta una durata superiore a 3 minuti per canzone, Mengoni e gli autori hanno dovuto adattare il brano, tagliandolo di circa 45 secondi e apportanfo qualche modifica nell'arrangiamento.

Come seguire la finale dell'Eurovision 2023

La finale di Eurovision 2022 viene trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 20.35 del 13 maggio 2023. L’evento viene trasmesso anche su YouTube sul canale ufficiale di Eurovision Song Contest.