A Star Is Born, stasera in tv: 5 curiosità sul film con Bradley Cooper e Lady Gaga

In onda oggi, 16 novembre, su Canale 5, "A Star Is Born" è la quarta versione di un classico del cinema Interpretato da Bradley Cooper (anche regista) e dalla pop star Lady Gaga, il film ha ottenuto un grande successo di pubblico, trascinato dalla sua colonna sonora. Scopriamo alcune curiosità su questa pellicola.

A Star Is Born: 5 curiosità sul film

- “A Star Is Born” è la quarta versione di una storia diventata un classico del cinema: tutto ebbe inizio con "È nata una stella", film del 1937 diretto da William A. Wellman con Janet Gaynor e Fredric March. Nel 1954 ne fu realizzato un rifacimento con lo stesso titolo in chiave di melodramma musicale: diretta da George Cukor e interpretata da Judy Garland e James Mason, è la versione unanimamente più celebrata del lotto, nonchè uno dei capolavori del cinema hollywoodiano. Nel 1976 uscì una terza versione, diretta da Frank Pierson e interpretata da Barbra Streisand e Kris Kristofferson. Quella del 2018, con Bradley Cooper (anche regista) e Lady Gaga è la quarta versione della storia, ma sono tanti i film che, pur non essendo remake dichiarati, si sono rifatti allo schema narrativo alla base di quest’opera.

- Hollywood voleva da diversi anni produrre una versione contemporanea di "A Star Is Born" fino a quando, nel gennaio del 2011, la Warner Bros. ufficializzò Clint Eastwood come regista del film e Beyoncé come protagonista. Quest'ultima dovette però far fronte ad una gravidanza e il progetto subì un lungo ritardo. Successivamente Beyoncé abbandonò il progetto (a causa di impegni discografici) e, con la produzione ancora incerta, anche Eastwood preferì dedicarsi ad altro. Nel corso del tempo circolarono vari nomi per interpretare il ruolo di protagonista (da Tom Cruise a Will Smith). La Warner Bros. tenne comunque a galla il progetto e nel 2015 Bradley Cooper venne annunciato come regista e protagonista della pellicola e riuscì a coinvolgere la star Lady Gaga.

- "A Star Is Born" è il caso di film che adopera la colonna sonora non come mero accessorio. Le canzoni sono state scritte dagli stessi Lady Gaga e Bradley Cooper, in alcuni casi con la collaborazione di altri artisti. La soundtrack si è rivelata un successo discografico strepitoso e "Shallow" uno dei tormentoni musicali degli anni 2000, nonché premio Oscar per la migliore canzone dell'anno (tanto per menzionare il più prestigioso tra gli innumerevoli premi ricevuti).

- Se all’uscita del film Lady Gaga era già una delle maggiori pop star del mondo, a Bradley Cooper era invece del tutto estraneo il mondo della musica. Per dare forza e credibilità al suo tormentato personaggio ha innanzitutto preso per un anno lezioni di chitarra da Lukas Nelson, figlio del Re del country, Willie. Affidatosi poi al dialect coach Tim Monich, migliorò la sua estensione canora. Forte degli insegnamenti ricevuti, si lasciò poi convincere da Lady Gaga – notoriamente avversa al playback – a cantare dal vivo.

- Per finire, una tenera curiosità canina: l’animale che Ally regala a Jack è in realtà il vero cane di Bradley Cooper. Il suo nome, Charlie, ha un valore speciale: Charles era infatti il nome del compianto padre dell’attore statunitense.

Dove vedere A Star Is Born in tv e in streaming (16 novembre 2022)

“A Star Is Born” va in onda oggi, 16 novembre, dalle 21:25 su Canale 5 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infintiy.