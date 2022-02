Accordi e Disaccordi, stasera ospiti Vittorio Feltri e Alessandro Di Battista

Luca Sommi e Andrea Scanzi – con la partecipazione di Marco Travaglio – conducono una nuova puntata di Accordi e Disaccordi, in seconda serata su NOVE a partire dalle 22:45. Politica e attualità saranno, come sempre, i temi principali, con uno sguardo particolare alla nuova scena politica italiana post-Mattarella bis.

Anticipazioni e ospiti della nuova puntata

Dopo la rielezione di Sergio Mattarella, il quadro politico italiano ne è uscito sicuramente con una garanzia alla presidenza con la Repubblica, ma anche con mille dubbi e situazioni intricate da risolvere. I giorni della corsa al Quirinale sono stati infatti un vero e proprio campo minato per le coalizioni, che si trovano ora a dover riassettare gli equilibri, con ripercussioni sullo stesso governo Draghi. Dalla leadership di Conte al M5S fino alla spaccatura tra Meloni e la destra, sono tanti i punti di domanda. Per discutere della questione, Andrea Scanzi e Luca Sommi ospitano due figure pressoché opposte ma sicuramente con tanto da dire: Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, e Alessandro Di Battista, attivista ed ex deputato 5 Stelle. Come sempre, interverrà anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

Accordi e Disaccordi: format e protagonisti

Accordi e Disaccordi è il talk show dei dibattiti serrati sulla politica italiana e l’attualità. Andrea Scanzi e Luca Sommi discutono con Marco Travaglio e tanti altri ospiti alla ricerca di punti di accordo e disaccordo, andando a sviscerare le questioni più complesse del paese.

Dove vederlo stasera in tv (11 febbraio)

Accordi e Disaccordi va in onda oggi venerdì 11 febbraio in seconda serata su NOVE a partire dalle 22:45, in live streaming sul sito ufficiale e on demand su discovery+. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione podcast su Apple Podcast, Spotify e Google Podcast.