Accordi e Disaccordi, anticipazioni puntata e ospiti: focus su stragi di guerra e fake news

Oggi su NOVE riprendono i dibattiti di Accordi e Disaccordi, il talk show di Luca Sommi e Andrea Scanzi con la partecipazione dell’ospite fisso Marco Travaglio. Al centro della puntata, come sempre, i principali temi della politica e dell’attualità, con un focus di approfondimento sulle stragi di civili che emergono dalle cronache di guerra delle ultime giornate. L’appuntamento è in seconda

serata a partire dalle ore 22:45.

Anticipazioni puntata: tra stragi di guerra e fake news

Subito dopo la diretta di Fratelli di Crozza, su Nove stasera - 8 aprile - continua l’analisi dell’attualità italiana e mondiale con Accordi e Disaccordi. In studio si parlerà del conflitto in Ucraina e delle possibilità di trovare un’intesa sulla pace; soprattutto, però, i conduttori

metteranno al centro del dibattito le polemiche seguite al massacro di Bucha, dove diversi filmati proverebbero la strage di civili compiuta dalle truppe di Putin in ritirata. Un’accusa respinta dal Cremlino, che replica accusando l’Ucraina di fake news e video artefatti. L’altro tema sul tavolo della puntata sarà l’embargo totale appena deciso dal Parlamento Europeo sulle importazioni di

petrolio, carbone e gas dalla Russia. La misura - da tempo invocata dal presidente Zelensky - rischia però di spaccare la maggioranza che sostiene il governo Draghi.

Gli ospiti di stasera: un ex ministro e l’esperto del momento

Ospiti della serata saranno Pierluigi Bersani, deputato di Leu nonché tre volte ministro della Repubblica Italiana, e Alessandro Orsini, esperto di geopolitica e professore di Sociologia del Terrorismo internazionale. Continueranno anche i collegamenti da Kiev del giornalista Claudio Locatelli.

Dove vedere Accordi e Disaccordi stasera in tv (venerdì 8 aprile)

La nuova puntata del talk Accordi e Disaccordi è in programma oggi - venerdì 8 aprile - in seconda serata su NOVE a partire dalle 22:45, in diretta streaming sul sito ufficiale e on demand su discovery+.