Accordi e Disaccordi: la Cina può fare da mediatrice con la Russia?

Si riaccendono i dibattiti sul Nove con un nuovo episodio di Accordi e Disaccordi. Temi principali, come sempre, la politica e l’attualità, con un focus di approfondimento sui riflessi che la guerra in Ucraina sta provocando sull’Occidente. Con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio, l’appuntamento è in seconda serata a partire dalle 22:45.

Subito dopo la live di Fratelli di Crozza, su Nove continuerà in seconda serata lo sguardo sull’attualità italiana e internazionale con il talk show Accordi e Disaccordi. In studio si parlerà del conflitto in Ucraina, commentando la situazione e cercando di approfondire alcuni temi cardine come l’impatto “di riflesso” della guerra sull’Europa e il mondo occidentale. In particolare, si analizzerà la decisione di Biden, che ha dichiarato lo stop a tutte le importazioni di petrolio, gas ed energia russi, rivolgendosi al Venezuela (con cui ci sono tensioni da anni), e ci si interrogherà sul possibile ruolo della Cina come mediatrice con la Russia. Ospiti della serata saranno Giulio Tremonti, ex Ministro dell’economia e delle finanze dei governi Berlusconi, e Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero.

Andrea Scanzi e Luca Sommi discutono con Marco Travaglio e numerosi ospiti, proponendo i dibattiti più serrati sulla politica italiana e l’attualità, alla ricerca di punti di accordo e disaccordo.

Accordi e Disaccordi va in onda oggi venerdì 11 marzo in seconda serata su Nove a partire dalle 22:45