Accordi e Disaccordi: stasera ospiti Massimo Cacciari ed Erri De Luca

Ripartono discussioni, dibattiti, analisi, commenti e approfondimenti al talk d’attualità di Nove Accordi e Disaccordi. Andrea Scanzi e Luca Sommi torneranno a parlare di Russia e Ucraina e dei negoziati, ma anche della situazione politica italiana. L’appuntamento è in seconda serata su Nove a partire dalle 22:45.

Anticipazioni e ospiti della nuova puntata

Con la partecipazione del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e vari ospiti, Andrea Scanzi e Luca Sommi parleranno dell’attuale situazione di guerra, con i negoziati tra Russia e Ucraina ancora in fase di stallo nonostante la mediazione della Turchia. Si analizzerà inoltre il possibile compromesso trovato dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il presidente del Consiglio Mario Draghi riguardo l'aumento delle spese militari.

Ospiti della serata Massimo Cacciari, filosofo e accademico sindaco di Venezia dal 2005 al 2010, e lo scrittore Erri De Luca. Continueranno anche i reportage e collegamenti da Kiev del giornalista Claudio Locatelli.

Dove vedere Accordi e Disaccordi stasera in tv (venerdì 1 aprile)

Accordi e Disaccordi va in onda oggi venerdì 1 marzo in seconda serata su Nove a partire dalle 22:45, in live streaming sul sito ufficiale e on demand su discovery+. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione podcast su Apple Podcast, Spotify e Google Podcast.