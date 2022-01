Accordi e Disaccordi, su NOVE stasera ospite Massimo Cacciari

Accordi e Disaccordi, il talk show di NOVE condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, torna stasera venerdì 21 gennaio a partire dalle 22:45. Si parlerà di politica e attualità, con focus e approfondimenti sulle votazioni in corso per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Anticipazioni e ospiti della nuova puntata

A quasi una settimana dall’inizio delle votazioni in Parlamento per la nomina del prossimo presidente della Repubblica italiana, sono ore decisive per la politica italiana. Dopo vari giochi di attesa, schede bianche e fumate nere, centrodestra e centrosinistra devono trovare un accordo, e la lista di nomi di possibili successori di Sergio Mattarella si fa sempre più ristretta.

Stasera su NOVE Luca Sommi e Andrea Scanzi – con la partecipazione di Marco Travaglio – si focalizzeranno su questa tortuosa corsa al Quirinale, con interviste e approfondimenti dedicati su quelle che potrebbero essere le fasi finali. Ospite della serata sarà Massimo Cacciari, filosofo e accademico sindaco di Venezia dal 2005 al 2010.

Accordi e Disaccordi: format e protagonisti

Accordi e Disaccordi è il talk show dei dibattiti serrati sull’attualità e la politica italiana. Andrea Scanzi e Luca Sommi discutono con il direttore de Il fatto Quotidiano di Marco Travaglio e tanti ospiti per trovare punti di accordo e disaccordo, cercando di andare a fondo delle questioni più spinose del paese.

Dove vederlo stasera in tv (28 gennaio)

Accordi e Disaccordi va in onda oggi venerdì 28 gennaio in seconda serata su NOVE a partire dalle 22:45, in live streaming sul sito ufficiale e on demand su discovery+. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione podcast su Apple Podcast, Spotify e Google Podcast.