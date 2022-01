Accordi e Disaccordi, su NOVE stasera ospiti Pier Luigi Bersani e Matteo Bassetti

Accordi e Disaccordi, l’appuntamento settimanale di NOVE sulla politica e sull’attualità, torna stasera venerdì 21 gennaio a partire dalle 22:45.

Accordi e Disaccordi: anticipazioni e ospiti della nuova puntata

Dopo le scintille tra Vittorio Feltri e Andrea Crisanti di venerdì scorso, due nuovi protagonisti affronteranno i temi più caldi dell’attualità. Ospiti della serata saranno Pier Luigi Bersani, deputato di Liberi e Uguali e leader di Articolo Uno, e il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Con i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi si discuterà dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica e dell’estensione in Italia dell’obbligo del Green Pass e del Super Green Pass per far fronte alla situazione pandemica. Come sempre è previsto l’intervento anche di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano.

Accordi e Disaccordi: format e protagonisti

Due ospiti sono invitati in studio a dibattere in maniera serrata e informale su un tema specifico. Andrea Scanzi e Luca Sommi – con la partecipazione di Marco Travaglio – analizzeranno i punti di accordo e disaccordo dei due protagonisti, cercando di sviscerare il più possibile la questione.

Accordi e Disaccordi: dove vederlo (venerdì 21 gennaio)

Accordi e Disaccordi è in onda stasera venerdì 21 gennaio in seconda serata su NOVE a partire dalle 22:45, in live streaming sul sito ufficiale e on demand su discovery+. Tutte le puntate sono disponibili in versione podcast su Apple Podcast, Spotify e Google Podcast.