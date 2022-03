Accordi e Disaccordi, stasera il punto sull’Ucraina: ospiti Giuseppe Conte ed Erri De Luca

Accordi e Disaccordi torna con il suo ormai classico appuntamento del giovedì con una nuova puntata. Si torna a parlare di politica e attualità, e quindi necessariamente a riflettere sul conflitto in corso in Ucraina, sempre con i contributi di Claudio Locatelli in diretta dalla capitale Kiev. L’appuntamento è in seconda serata su Nove a partire dalle 22:45.

Accordi e Disaccordi: anticipazioni e ospiti della nuova puntata

Andrea Scanzi e Luca Sommi – con la partecipazione del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio – analizzeranno l’intervento militare della Russia di Putin a più di due settimana dalla prima incursione in Ucraina, cercando di svelare i motivi di questa decisione e soprattutto di capire quali riflessi questa guerra può avere in Europa. Per contribuire alla discussione saranno presenti gli ospiti: in studio Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio; in collegamento dalla Romania lo scrittore Erri De Luca.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 18 marzo)

Accordi e Disaccordi va in onda oggi venerdì 18 marzo in seconda serata su Nove a partire dalle 22:45, in live streaming sul sito ufficiale e on demand su discovery+. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione podcast su Apple Podcast, Spotify e Google Podcast.