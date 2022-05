Ascolti tv, la Roma batte tutti flop per Le Iene

Ieri sera è stata una prima serata tiepida sia per Mediaset sia per la Rai. La battaglia a colpi di spettatori e share è stata vinta a mani basse da Tv8 che si è aggiudicata quasi 3.3 milioni di utenti e uno share pari al 16.2% con la messa in onda della partita di Uefa Europa Conference League Roma-Feyenoord, vinta della Roma.

Bene, ma non benissimo, per Giustizia per tutti su Canale Cinque che ha totalizzato solo il 13.2% di share coinvolgendo 2.4 milioni di persone. Un risultato poco favorevole anche per Le Iene, e quella di ieri sera era l'ultima puntata della stagione, che di poco hanno scavallato il milione di spettatori. A nulla è servita la comparsata di Stefano De Martino. Successo di rilievo per Chi l'ha Visto, su Rai3, che ha interessato quasi 1.7 milioni di persone (9.4%).

Gli ascolti di ieri sera 25 maggio

Su Rai1 il film Il Traditore è stato seguito da 1.922.000 spettatori e il 11.1% di share superando di gran lunga Le Iene che si sono fermate a 1.070.000 spettatori (7.7%) di share, Rai2 con The Good Doctor ha totalizzato 944.000 spettatori e il 4.5% sdi share, con The Resident, successivamente, ha coinvolto 768.000 spettatori (4%). Canale5 con Giustizia per Tutti ha raggiunto 2.414.000 spettatori e il 13.2% di share, mentre Chi l’ha Visto? ha tenuto su Rai3 ben 1.671.000 spettatori e il 9.4% di share.

Controcorrente Prima Serata, su Rete 4 si è fermata a 511.000 spettatori e il 3.4% di share; Atlantide, La7, è stata vista da 479.000 spettatori e il 3.5% di share. Lo speciale sul processo Johnny Depp - Amber Heard ha coinvolto 226.000 spettatori e il 1.2% di share. La vera regina della serata, come abbiamo già scritto, è stata la partita di Uefa Europa Conference League Roma-Feyenoord che è stata seguita da 3.293.000 spettatori e il 16.2% di share.