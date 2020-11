Ascolti bassi per ‘Ogni Mattina’, il programma chiude? La spiegazione di Adriana Volpe

Il programma ‘Ogni Mattina’, in onda dal lunedì al venerdì su Tv8 dalle ore 9:45 alle 14:10, ha dato modo ad Adriana Volpe di ritrovare quel pubblico che tanto sperava nel suo ritorno dopo l’allontanamento dalla Rai e la parentesi come concorrente nella scorsa edizione del GF Vip. Tuttavia, nonostante l’impegno e la gradevolezza con cui la conduttrice e il collega Alessio Viola intrattengono i telespettatori, i dati Auditel che registrano lo share sono tutt’altro che entusiasmanti: partito il 30 giugno scorso con uno share intorno all'1%, con il passare dei mesi lo share è sempre più diminuito, fino a toccare la soglia dei 31.000 spettatori, pari allo 0.5%, di mercoledì 11 novembre.

Sulla questione è intervenuta la stessa Adriana Volpe che ha affrontato l’argomento rispondendo a chi, tra i follower, le chiedeva rassicurazioni sull’evenienza che la trasmissione possa chiudere e fornendo lei stessa una spiegazione in merito ai dati così poco entusiasmanti.

Adriana Volpe sugli ascolti bassi di ‘Ogni Mattina’: “La rete sta facendo un cambio di frequenze”

“Certo che non chiude! Noi puntiamo ai contenuti, non guardiamo i risultati in un momento in cui la rete sta facendo un cambio di frequenze”, ha precisato Adriana Volpe a chi, in calce alla foto che la vedeva festeggiare le prime cento puntate di ‘Ogni Mattina’, le chiedeva se il programma fosse a rischio chiusura. Poi la conduttrice ha spiegato che è importante risintonizzare il canale per poter seguire la trasmissione di cui si è detta orgogliosa per la riuscita e per uno staff molto affiatato.