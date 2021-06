Ogni Mattina, Adriana Volpe commossa per l’ultima puntata: "A settembre sarò su un’altra rete"

Una puntata segnata dall’emozione quella di ‘Ogni mattina’ trasmessa oggi, venerdì 25 giugno: a un anno esatto dal suo debutto, sul programma di Tv8 è sceso il sipario definitivo, non prima che i saluti commossi di Adriana Volpe raggiungessero il pubblico informato del suo ormai ufficiale passaggio a Mediaset.

Ogni Mattina, Adriana Volpe saluta il pubblico di Tv8

"Siamo giunti alla fine di questa avventura che è durata un anno intero. Ammetto che sono travolta dalle emozioni, però vorrei condividere con voi ciò che questa esperienza ha rappresentato per me. Mi sembra ieri quando ho aperto per la prima volta le porte dello studio, si sono accese le luci in questo studio bellissimo, grande immenso, e siamo entrati in punta di piedi nelle vostre case", ha esordito una commossa conduttrice commentando l’esperienza professionale partita a giugno 2020, nel pieno di un’emergenza sanitaria tutt’altro che risolta: "L’Italia era davvero in ginocchio ed avevamo tutti la voglia di ripartire e noi ci siamo fatti un po’ portavoce di questo sentimento. Ho scelto di portare nelle vostre case un racconto semplice, vero, autentico, a volte anche scomodo, ma sempre rispettoso. Ho scelto di raccontare le persone oltre le storie, perché questa è la mia cifra, questa sono io, ma soprattutto questa è la forza della squadra di Ogni Mattina, una squadra che è stata coesa, fatta di grandissimi professionisti, che mi hanno saputo capire, valorizzare e che hanno lavorato con grande passione fino all’ultimo momento, fino all’ultimo istante".

Dopo la messa in onda di una clip che è stata un collage dedicato a tutta la squadra che lavora avanti e dietro le quinte del programma, Adriana Volpe ha proseguito visibilmente emozionata: "Oggi si conclude una parentesi televisiva che porterò con grande emozione e orgoglio nel mio futuro professionale", ha concluso con gli occhi lucidi: "Io vi aspetto a braccia aperte a settembre anche se sarò su un’altra rete, ma saremo sempre insieme e poi il mondo ci porta a fare tante belle esperienze. Questa è stata la più preziosa: Ogni Mattina su Tv8. Buone vacanze!".

Adriana Volpe opinionista al GF Vip

Pur non fornendo dettagli, con il saluto al pubblico di Tv8 Adriana Volpe sembra proprio aver confermato le voci che la indicano come nuova opinionista del GF Vip, in partenza in autunno su Canale 5. Accanto a lei Sonia Bruganelli, specializzata in marketing televisivo dal '97 è legata a Paolo Bonolis con il quale ha tre figli.

Per Volpe l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini arriva a quasi due anni dalla sua partecipazione come concorrente. Allora la conduttrice, reduce da un burrascoso addio alla Rai, abbandonò la Casa a causa della positività del suocero al Covid, scomparso da lì a poco. Proprio dopo quella esperienza, il matrimonio con il marito Roberto Parli da cui ha avuto la figlia Giselle ha iniziato ad avere dei problemi: a febbraio 2021 la notizia della loro separazione.