Adriano Celentano vs. Bianca Berlinguer: "Non mi sei piaciuta per niente"

L'affondo social improvviso. Adriano Celentano ha pubblicamente criticato Bianca Berlinguer su Instagram, attraverso una lettera presto diventata virale.

La lettera

"Carta Bianca ma... un po' opaca", il titolo della missiva social firmata dal molleggiato, critico nei confronti di Berlinguer per come la conduttrice di Rai3 ha trattato l'ospite Gianluigi Paragone nel corso dell'ultima puntata di CartaBianca. "Ho sempre pensato che il mestiere del conduttore fosse quello che più di tutti ha una grande responsabilità verso i telespettatori", ha esordito Celentano. "Ossia, quello di valorizzare nel modo più obiettivo il pensiero dei propri ospiti e arrivare nelle case degli italiani nel modo più comprensibile". Ed è qui che Adriano si sofferma su Paragone, puntando il dito contro Berlinguer: "Non mi sei piaciuta per niente, sei stata assai poco Bianca. Te la sei presa con lui per aver citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua trasmissione".

Floris meglio di Bianca

Un affondo, quello di Celentano, che si fa sempre più pressante: "L’hai investito come si fa nei peggiori collegi quando i bambini venivano puniti a dormire nello stesso letto dove, nel sonno, gli era scappata la pipì”. E quando Paragone ti ha chiesto: "allora vuoi dirmelo tu quello che devo dire?", tu continuavi ad inveire e a quel punto lui ha pensato bene di mettersi il bavaglio". Un'immagine che la regia, denuncia Celentano, ha "brutalmente cancellato", definendolo l'atto più "violento" della serata. Non contento, il molleggiato ha paragonato CartaBianca a DiMartedì, elogiando Floris rispetto a Berlinguer. "Senza nemmeno accorgersene, il bravo Floris ti dava una lezione di grande democrazia", ha tuonato Celentano, perché DiMartedì non solo avrebbe parlato di ciò che Report "ha svelato", ma ha addirittura invitato il suo coduttore Sigfrido Renucci.

L'affondo finale

Sul finale di lettera, Celentano affonda Bianca Berlinguer, definendola la "sola a spargere questo tipo di arrabbiature televisive", prima di annunciare il suo potenziale nuovo programma. "Sto pensando di tornare in televisione con un programma dal titolo “IL CONDUTTORE”. E tu sarai il primo ospite…”.