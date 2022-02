Affari di famiglia, oggi Harry Potter in prima edizione a un prezzo clamoroso

Nuove offerte e valutazioni al negozio di pegni Gold & Silver Pawn Shop per Rick e Corey. Tra i vari articoli, spunterà una copia di “Harry Potter e la pietra filosofale” dal potenziale valore di migliaia di dollari.

Il nuovo episodio di Affari di famiglia è in onda stasera su Blaze a partire dalle 22:40.

Anticipazioni nuova puntata

In questo nuovo episodio di Affari di famiglia un anziano molto distinto di nome Anton si presenta al Gold & Silver Pawn Shop per avere la valutazione di un prezioso libro appartenuto a suo nipote. L’articolo in questione è una rara copia del primo romanzo della saga di Harry Potter - “La pietra filosofale” - di J.K.Rowling, in prima edizione della prima tiratura e autografato dall’autrice. Il proprietario del banco Rick Harrison sarà costretto a chiamare un’esperta per valutare l’autenticità dell’autografo, fattore che determinerà il prezzo del libro in questione, che potrebbe superare anche i 10mila dollari.

Affari di famiglia: format e protagonisti

Affari di famiglia è il reality che racconta le valutazioni, gli acquisti e i ricavi del Gold & Silver Pawn Shop, banco dei pegni di Las Vegas. Ogni puntata vengono sottoposti gli articoli più disparati a Richard “la Volpe”, Corey “lo Smilzo” e il fedele collaboratore Austin “Chumlee” Russell, che dovranno stabilire il prezzo e valutare la possibilità di un futuro guadagno.

Dove vederlo stasera in tv (martedì 1 febbraio)

La nuova puntata di Affari di famiglia è in onda stasera in prima tv su Blaze (Sky canale 127) alle 22:40.