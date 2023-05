'Affari tuoi', in onda questa sera una puntata speciale per l'Emilia-Romagna: gli ospiti e le anticipazioni

Tornato ad aprile con una nuova edizione condotta da Amadeus, "Affari tuoi" va in onda oggi, 28 maggio, con una puntata speciale per sostenere le popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna. I giocatori d'eccezione Iva Zanicchi e Nek devolveranno l'eventuale cifra vinta alle persone colpite dalla sciagura che ha traumatizzato la nostra nazione.

Affari tuoi speciale Emilia-Romagna: anticipazioni e ospiti

Il 16 aprile 2023 il game show "Affari tuoi" è tornatonell'access prime time di Rai 1 dopo ben sei anni di assenza dal piccolo schermo (speciali esclusi) e in sostituzione de "I soliti ignoti". Condotta da Amadeus, la nuova edizione del programma sta ottenendo ottimi risultati di auditel, superando quotidianamente la concorrenza e inducendo la rete a sfruttare il format anche per eventi eccezionali: è il caso dell'odierna puntata speciale di "Affari tuoi", pensata per obiettivi nobili e benemeriti.

La puntata di "Affari tuoi" in onda oggi, 28 maggio 2023, è stata pensata e prodotta per sostenere le popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna. Il montepremi eventualmente vinto nel corso dell'odierna partita verrà devoluto in beneficenza all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna.

A mettersi in gioco, in nome della beneficenza, sono due artisti nati nella regione vittima dei recenti disastri: la cantante e conduttrice Iva Zanicchi, nata a Ligonchio (provincia di Reggio Emilia) e il cantautore Nek, reduce dalla conduzione del talent di Rai 2 "Dalla strada al palco" e nato a Sassuolo (provincia di Modena).

Pur essendosi trasferito a Verona all'età di 6 anni, lo stesso Amadeus è nato in Emilia-Romagna e più precisamente a Ravenna. Il conduttore ha pubblicato soltanto pochi giorni fa sui social un pensiero per le persone vittime dell'alluvione: "Buongiorno amici. In questa ennesima giornata di pioggia qui a Milano, il pensiero va immediatamente all’Emilia-Romagna. Tutte quelle zone che sono state colpite da questo dramma e disastro ambientale. (...). Vi sono vicino ovviamente, vedo dalle immagini del telegiornale, le difficoltà e il dramma che state vivendo e la forza di questa gente, la vostra forza, e la forza dei romagnoli riuscirà a superare questo momento drammatico. Io sono con voi e sono orgoglioso di essere nato in Romagna (...).

Dove vederlo in tv e in streaming (28 maggio 2023)

La puntata speciale di "Affari tuoi" va in onda oggi, 28 maggio, dalle 20.35 su Rai 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.