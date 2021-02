'Affari Tuoi - Viva gli sposi', ultima puntata: ospiti e anticipazioni

Sabato 6 febbraio, alle 20.35, va in onda su Rai Uno l'ultima puntata di 'Affari Tuoi - Viva gli sposi', programma condotto da Carlo Conti. Protagonista un'altra coppia prossima al matrimonio che cercherà di aggiudicarsi il pacco con il montepremi più alto: 300 mila euro. Finora nessuno ci è mai riuscito, anche se nelle scorse puntate sono comunque state vinte somme consistenti.

Affari tuoi - Viva gli sposi, gli ospiti dell'ultima puntata

Un ruolo importante all'interno dello show lo avranno i 10 testimoni ospiti: questa sera in veste di dame ci saranno Pamela Camassa, Claudia Gerini e Marisa Laurito; in veste di cavalieri, invece, vedremo Gigi Buffon (imitato da Ubaldo Pantani), Maurizio Casagrande, Massimo Ceccherini, Gabriele Cirilli, Mago Forest, Nino Frassica e Francesco Pannofino. A loro il compito non solo di aprire (su indicazione dei fidanzati) i 20 pacchi contenenti i vari premi, ma anche di sciogliere il ghiaccio nei momenti clou del varietà.

Occhio come sempre alle trame del dottore, che con le sue proposte telefoniche insinuerà dubbi su dubbi ai promessi sposi con varie offerte, a volte diaboliche, a volte interessanti. Sarà più magnanimo o ancora più arcigno in questa puntata finale? I fidanzati potranno sperare poi nel pacco feeling, ovvero una serie di domande su di loro e sulla loro storia: se risponderanno nello stesso modo, potranno aggiudicarsi fino a 10 mila euro, da aggiungere alla vincita finale.