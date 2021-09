After 3 arriva direttamente su Prime Video: la data di uscita in un indizio nascosto

Sarebbe dovuto uscire al cinema l'1 settembre, invece arriverà direttamente in streaming su Prime Video: stiamo parlando di After 3 (titolo originale After we fell), il terzo film della romantica saga cinematografica ispirata ai romanzi della scrittrice statunitense Anna Todd.

E a proposito di uscite, Amazon ha voluto giocare con il pubblico, inserendo la data di rilascio del film in un indizio social: una tecnica di "engagement" che ricorda quella usata per annunciare l'uscita della serie Panic.

La data di uscita di After 3 e l'indizio misterioso nel post di Prime

In questo post su Facebook, infatti, Amazon Prime ha nascosto la data di uscita sulla propria piattaforma di After 3

In particolare, il giorno di arrivo del film su Prime è celato in questa foto che ritrae i due protagonisti, Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin).

Tre gli indizi che portano alla soluzione: sulla mano destra di Hardin c'è scritto in caratteri gotici "guarda a sinistra"; in basso a sinistra c'è scritto "in alto"; sotto l'orecchio di Hardin si legge "labbra", e infine sulle labbra di Tessa la risposta (che si vede ingrandendo l'immagine e aumentando molto la luminosità): 29 ottobre.

After 3 uscirà quindi online su Amazon Prime Video a partire da venerdì 29 ottobre: niente uscita cinematografica, come inizialmente previsto e come successo negli USA il 3 settembre, perché Amazon ha acquisito i diritti di distribuzione di After 3 in Italia, Francia, Regno Unito e altri Paesi.

Riassunto dei primi due film

In estrema sintesi: nel primo After Tessa era una studentessa universitaria, ha conosciuto il bello e tenebroso Hardin, per cui dopo vari tira e molla Tessa ha lasciato il suo ex Noah e ha iniziato una relazione con lui. Vanno a convivere, poi litigano, poi lei scopre che lui aveva iniziato la storia solo per gioco, lei va via e lui cerca di riavvicinarsi.

Nel secondo film (After we collide), Tessa lavora in una casa editrice, Hardin prova ancora a ricontattarla e alla fine ci riesce. Equivoci, gelosie, pentimenti, ripicche... le "solite cose" finché arriva Natale, la madre di Hardin è arrivata da Londra e la madre di Tessa ha cacciato il padre che cercava di riavvicinarsi alla figlia. Poi Tessa ha un incidente, Hardin viene allontanato da un collega-spasimante di lei ma poi tornano insieme, finché una sera lei viene avvicinata da un senzatetto... che si rivela essere il padre di Tessa.

Le anticipazioni della trama di After 3

Il nuovo film inizia proprio dall'incontro con Richard, il padre di Tessa, e le spiegazioni sul suo passato. Nel frattempo la carriera di Tessa va avanti, con intrecci sempre più stretti tra il lavoro, gli amici, il compagno e la famiglia...

Il trailer ufficiale di After 3

Questo il trailer in italiano realizzato da 01 Distribution quando sembrava che After 3 dovesse uscire al cinema.

Questo invece il trailer in lingua originale, sempre da YouTube.