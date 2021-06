'Chi l'ha visto?', troupe aggredita a Mazara del Vallo: "Prima o poi fate una brutta fine"

Una presenza evidentemente scomoda quella di 'Chi l'ha visto?' a Mazara del Vallo. Le telecamere del programma di Rai 3, che è tornato ad occuparsi della scomparsa di Denise Pipitone, da settimane si accendono spesso nel paese in cui nel settembre del 2004 sparì la bambina e nei giorni scorsi hanno provocato la dura e violenta reazione di alcuni cittadini.

La troupe è stata aggredita da un paio di abitanti, come ha mostrato nella puntata di ieri sera Federica Sciarelli. "Andatevene pezzi di me***", "bastardi", "schifosi", sono alcuni degli insulti ricevuti dalla giornalista e dal cameramen. Sotto casa di Anna Corona, poi, le minacce: "Vi stiamo guardando perché prima o dopo fate una brutta fine". Intimidazioni che comunque non hanno impedito alla cronista di fare il proprio lavoro.

"Ovviamente sono solo poche persone di Mazara a fare così" ha spiegato la conduttrice in studio, aggiungendo: "Non è bello, perché i giornalisti stanno facendo il loro lavoro. Però sono in pochi, la maggior parte degli abitanti partecipa alla ricerca di Denise. Abbiamo visto anche tante fiaccolate".