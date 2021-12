Di cosa parla "AILO– Un’Avventura tra i Ghiacci", film stasera in tv su Rai Uno

Nel mezzo dell'offerta di film e programmi in onda nel giorno della vigilia, stasera in tv c'è Ailo - Una avventura tra i ghiacci, narrato da Fabio Volo. La Rai sceglie dunque per la prima serata della notte precedente al Natale il primo lungometraggio firmato da un grande autore di documentari sugli animali: Guillaume Maidatchevsky. Immagini meravigliose di una natura incontaminata e ricca di fascino, fanno da sfondo alla storia di Ailo.

La trama

Ailo - Un'avventura tra i ghiacci racconta l'incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna tra le meraviglie della Lapponia. Un percorso alla scoperta di strepitosi paesaggi immersi in una natura incontaminata e primitiva in cui vivono animali stupendi. Una storia narrata da immagini uniche - raccolte in sedici mesi durante le quattro stagioni - che mostrano la crescita di Ailo, la piccola renna che imparerà ad affrontare con coraggio i pericoli della natura e a superare straordinarie sfide alla scoperta di un mondo bellissimo.

Il trailer

I personaggi

LA RENNA. Ailo è una piccola renna, un animale originario della Lapponia. Se ne trovano a decine di migliaia in questa regione! Le renne hanno delle corna che si rinnovano ogni anno. Le loro particolari caratteristiche permettono a questi animali di sopravvivere in un ambiente glaciale, la loro pelliccia, infatti, le rende capaci di sopportare delle temperature prossime ai -40 gradi centigradi. Diversamente dagli altri erbivori, le renne riescono a spostarsi facilmente sulla neve grazie ai loro grandi zoccoli. Si nutrono di erba e di muschio, ma il loro nutrimento preferito sono senza alcun dubbio i licheni!

L’ERMELLINO L’ermellino assomiglia molto alla donnola, è solamente molto più grande… Le sue dimensioni, infatti, sono il triplo rispetto a quelle di una donnola! Riesce a camuffarsi perfettamente nella neve grazie alla sua bianca pelliccia invernale. È molto veloce, caratteristica che gli permette di evitare i predatori, ma deve sempre stare all’erta, perché in Lapponia ci sono moltissimi animali pronti a cacciarlo, come il Gufo delle Nevi o la Volpe Artica. L’ermellino è un animale carnivoro. Si ciba soprattutto di lemming, ma la cosa di cui va più ghiotto in assoluto sono le uova!

IL LUPO Il lupo è un temibile predatore della Lapponia. Insieme al ghiottone rappresenta il pericolo principale per le renne. I Lupi vivono in branchi e ogni branco è capeggiato da un lupo e da una lupa, denominati ‘Coppia Alpha’. È questa coppia che dirige tutte le attività del branco: la caccia, gli spostamenti, la difesa del territorio, e così via. I lupi non cacciano mai da soli. Per attaccare i grandi mammiferi come le renne usano una tecnica di caccia molto precisa. A volte, per scovare le prede, i lupi si fanno aiutare dai corvi.

LA VOLPE ARTICA La volpe artica vive sulle cime delle montagne. Come per l’ermellino, la sua pelliccia cambia colore in funzione delle stagioni! In inverno, diventa quasi invisibile divenendo bianca come la neve, mentre in estate diventa grigia. La sua spessa pelliccia gli permette di sopportare delle temperature estremamente fredde, che arrivano a toccare i -50° gradi centigradi. La volpe artica si ciba principalmente di lemming e di ermellini… per lo meno quando non gli sgattaiolano via dalle zampe!

IL GHIOTTONE Il ghiottone è chiamato anche “fantasma della taiga1 ” o “Volverina”. Anche se assomiglia molto a un piccolo orso, il ghiottone fa parte della stessa specie delle lontre e dei tassi. Le sue grandi zampe non affondano nella neve, questo gli è molto utile quando caccia le renne. Il ghiottone è un animale furbo: gioca d’astuzia per catturare le sue prede e niente può distogliere la sua attenzione mentre caccia… Salvo, forse, una ghiottona? Per impressionarla, il ghiottone ricorre a qualsiasi stratagemma. 1 N.d.T. La taiga o foresta boreale è uno dei principali biomi terre.

Dove è stato girato, le riprese e le location in Lapponia

La Lapponia finlandese è la Terra di Babbo Natale, è il luogo in cui le renne sono più numerose degli esseri umani (se ne contano oltre 190.000), dove la natura inalterata ricopre migliaia di chilometri e dove imperversa un clima glaciale. È anche un territori ricco di montagne, di foreste e di laghi. La capitale della Lapponia finlandese è Rovaniemi, che è anche il luogo di residenza ufficiale di Babbo Natale.

La Lapponia finlandese è la parte situata al di sotto del circolo polare artico. La parola finlandese per dire renna è “poro”. La renna è un animale robusto, un maschio adulto di corporatura media, alto 1 metro e 30 centimetri al garrese, arriva a pesare anche 180 chili, mentre le femmine alte 1 metro e 10 pesano mediamente 100 chili. La loro pelliccia può essere marrone, bianca o grigia, e hanno una corta coda. Sia i maschi che le femmine d’estate hanno le corna ricoperte di velluto, che poi perdono in autunno. A quel punto le corna assumono un colorito rosso, e poi marrone scuro. Le corna dei maschi cadono all’inizio dell’inverno, quelle delle femmine più avanti, verso la primavera. Hanno degli zoccoli larghi, che permettono loro di camminare sulla neve. La renna è abituata a vivere in ambienti estremi, freddi, acidi e poveri. Si nutre di erba, di cespugli, di corteccia e di licheni, che a volte è costretta a cercare sotto alla neve. Il suo predatore principale è il lupo. Anche gli orsi neri, bruni e polari rappresentano una minaccia. Tuttavia, le renne in buone condizioni di salute sono molto più veloci nella corsa della maggior parte dei loro predatori. Sono soprattutto gli individui deboli, malati, giovani o anziani che soccombono ai predatori.

La renna può facilmente arrivare a correre a una velocità di 70 chilometri all’ora in caso di pericolo. Inoltre, le corna dei grandi maschi sono un’arma formidabile per affrontare i lupi o un orso solitario. Il periodo di accoppiamento comincia a ottobre e dà luogo a delle lotte tra maschi per ottenere un harem di femmine. La gestazione, che ha luogo durante l’inverno, dura tra i sette e i nove mesi. Gli ultimi due mesisono quelli in cui la madre può interrompere lo sviluppo del feto: se il cibo disponibile non permette la sopravvivenza della madre e la crescita del feto, lo sviluppo di quest’ultimo viene messo da parte e posticipato. Quando il cucciolo è pronto per nascere, la madre può ritardare di qualche giorno la sua nascita al fine di aspettare le condizioni climatiche ideali: non deve fare troppo caldo e non deve piovere troppo, tutto questo ha lo scopo di aumentare le possibilità di sopravvivenza del piccolo.

KAAMO. È una parola finlandese che si usa per indicare una giornata senza sole. Gli inverni in Finlandia sono lunghi e bui, ma in Lapponia il sole non sorge affatto tra metà novembre e metà gennaio. Questo periodo di tempo totalmente privo della luce del giorno si chiama per l’appunto “kaamos” in finlandese. La notte polare (“kaamos”) è un periodo di penombra durante il quale il sole non sorge mai. Eppure, contrariamente a quanto si possa pensare , non è una vera e propria “notte nera”. Ci sono comunque alcune ore caratterizzate da un lieve bagliore tra le 10 e le 15, quando poi comincia a far notte... Il riflesso della neve e del sole (che proviene dall’orizzonte) crea una luce molto particolare. Questa luminosità polare azzurrognola crea un’atmosfera affascinante e misteriosa. È il momento più propizio per scorgere le aurore boreali. All’inizio di gennaio, il sole riappare all’orizzonte, tingendo il cielo di raggi splendenti, rosseggianti e viola, che sono assolutamente straordinari. Le giornate si allungano molto rapidamente (cominciano a durare circa 10 minuti al giorno) e a fine marzo, praticamente è giorno fino quasi alle 22.

L’AURORA BOREALE. È un fenomeno che si verifica a più di 100 chilometri di altitudine. L’aurora nasce dallo scontro con l’atmosfera delle particelle elementari cariche di elettricità di origine solare: l’incontro tra i venti solari e i diversi gas atmosferici dà luogo a delle esplosioni luminose multicolori caratteristiche delle notti d’inverno del Grande Nord. La danza celeste delle aurore boreali è un fenomeno naturale potente ed eccezionale che genera una profonda meraviglia in tutti coloro che assistono ad essa. La Finlandia del Nord è uno dei punti di osservazione migliori del mondo per assistere a queste esplosioni luminose nel cielo. Nella Lapponia del Nord, le esplosioni luminose delle aurore si manifestano quasi una notte su due tra settembre e marzo, purché il cielo sia sereno. Nella Finlandia del Sud questo fenomeno è visibile solamente tra le 10 e le 20 notti all’anno. I fenomeni luminosi possono apparire all’improvviso, e svanire subito dopo, e possono verificarsi in qualsiasi momento tra i minuti che seguono al tramonto e quelli precedenti all’alba. A volte, sono di un’intensità tale che la luce che gettano sulla natura artica innevata permette agli sciatori di fondo, che sono di ritorno a casa, di orientarsi senza alcun problema.