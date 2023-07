Ainett Stephens replica a Pino Insegno: "Troppo vecchia? Pretendo delle scuse"

Pino Insegno torna a condurre Il Mercante in Fiera, ma su Rai 2. Il famoso gioco a premi - per anni in onda su Italia 1 - riapre i battenti con qualche novità. Non ci sarà, ad esempio, Ainett Stephens, storica 'gatta nera' del programma, come ha fatto sapere proprio il conduttore in un discusso comunicato. "Sono passati tanti anni, è diventata un po' più grande" ha detto Insegno, attirando su di sé l'ennesima polemica.

La replica della showgirl non si è fatta attendere. In molti le hanno scritto sui social, mostrandole un grande affetto e sostegno, e lei dice la sua dopo averli ringraziati: "Il ruolo della gatta nera verrà affidato a un'altra ragazza, presumibilmente più giovane - spiega tra le ig stories - Perché dico presumibilmente? Perché l'incaricato a presentare la trasmissione in questione ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata. Sono rimasta più male forse per quello, perché vedere che oggi ci sono ancora persone, anche loro con un'età importante, rimaste legate a questi antichi retaggi, pensando che le donne a 40 anni ancora oggi sono vecchie, è inammissibile".

Ainett è in pace con se stessa e soprattutto con la sua età: "Oggi che ho 40 anni vi dico che sono ancora più belli dei 30 e dei 20, perché ho la consapevolezza e quelle pochezze che mi preoccupavano quando avevo 20 o 30 anni non le ho più. La donna moderna non deve più preoccuparsi di apparire bene - continua - perché oggi come oggi abbiamo il potere di esprimerci, abbiamo le nostre idee e non siamo più soggiocate dai maschietti e tutta questa situazione di benessere di cui possiamo godere è andata sicuramente a giovare sul nostro aspetto fisico e anche mentale. Io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai". Infine si rivolge direttamente a Pino Insegno (che non nomina mai direttamente): "Mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io veramente pretenderei delle scuse, come minimo. Comunque mi vedete, sto bene e la vita è bella. Ah, un grande in bocca al lupo per la gatta nera".