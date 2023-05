Al Bano - 4 volte 20, stasera in tv: anticipazioni, scaletta, ospiti

Canale 5 trasmette oggi, martedì 23 maggio 2023, a partire dalle 21.20, il concerto evento che si è tenuto il 18 maggio all'Arena di Verona. "Al Bano - 4 volte 20" è una serata dedicata al celebre artista, che festeggia i suoi 80 anni proponendo i brani che lo hanno reso celebre. Intervengono per l'occasione celebri artisti e i suoi affetti più cari.

Al Bano - 4 volte 20: le anticipazioni

Nato a Cellino San Marco (provincia di Brindisi) il 20 maggio 1943, Albano Carrisi, meglio conosciuto come Al Bano, ha da pochi giorni compiuto 80 anni. Per celebrare l'importante cifra tonda il 18 maggio ha tenuto un concerto speciale nella prestigiosa cornice dell'Arena di Verona. Oggi, 23 maggio, Canale 5 trasmette in prima serata l'evento, festeggiato dal celebre cantante in compagnia di ospiti, cantanti, amici e parenti.

Una serata all'insegna della musica, sicuramente, ma anche il racconto di una vita densa, fatta di amori, figli e di un fedele pubblico che segue da decenni la carriera del celebre cantante. Il concerto è prodotto da ArcobalenoTre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni e vede Al Bano accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti: tra un aneddoto e l'altro il cantante si esibisce nei suoi maggiori successi musicali, che vanno da "Nel sole" a "Felicita", da "Felicità" a "Nostalgia canaglia", da "Sharazan" a "Ci sarà", da "È la mia vita" a "Sempre sempre". Molti dei suoi classici furono interpretati insieme a Romina Power, che sposò nel 1970 e con la quale fu legato per circa 30 anni (nel 2001 andò poi a convivere con Loredana Lecciso).

L’elenco degli ospiti

Per questa grande festa in musica Al Bano viene festeggiato e omaggiato da diversi artisti, alcuni dei quali hanno condiviso con lui importanti momenti di vita professionale e non solo, e che per l'occasione salgono sul palco dell'Arena di Verona per duettare con lui. Gli ospiti del concerto evento sono:

Arisa

Gianni Morandi

Romina Power

I Ricchi e Poveri

Umberto Tozzi

Iva Zanicchi

Renato Zero

Nel corso della serata vedremo inoltre riuniti tutti i figli dell'artista: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Dove vedere Al Bano - 4 volte 20 in tv e in streaming (23 maggio 2023)

La serata evento "Al Bano - 4 volte 20" va in onda oggi, martedì 23 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il programma è trasmesso anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.