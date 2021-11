Al Bano dopo il ritiro a Ballando con le stelle: "Sono state dette falsità"

Nessun tour programmato da tempo né altri impegni lavorativi dietro al ritiro di Al Bano a Ballando con le stelle. Il cantante respinge le accuse di aver lasciato il programma per una serie di concerti nell'Europa dell'Est con Romina Power e non, come annunciato sabato sera su Raiuno, per dare la possibilità alla ballerina Oxana Lebedew, sua maestra di danza nel programma condotto da Milly Carlucci, di curarsi per un infortunio.

I rumors su come tutto fosse studiato a tavolino hanno iniziato a circolare sui social subito dopo la puntata. "Sappiate che io ho una data in televisione solo il giorno 5, a Santiago di Compostela" ha spiegato a Citofonare Rai2, aggiungendo: "Il 6 novembre potevo riessere qua come già fatto in precedenti puntate. Ho solo quell'impegno e lo difendo. Non lascio per ragioni che voi state millantando. Io lascio per una ragione ben precisa, che ho ben spiegato. E lo farei mille volte. Perché io sono per l'umanità - ha concluso - e quella ragazza ha bisogno di umanità. Qualcuno si prenda la responsabilità di dire: ora fermati e vatti a curare".

Il ritiro di Al Bano a Ballando con le stelle

Sabato sera Al Bano ha annunciato il suo ritiro, almeno momentaneo, a Ballando con le stelle: "Vorrei che Oxana andasse a farsi guarire, altrimenti rischia la sua eccezionale carriera - ha detto in diretta, spiazzando Milly Carlucci che lo ha corteggiato fin dalla prima edizione - Io ci sto a bloccarmi, a favore tuo, della tua salute, della tua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via, ma per te".