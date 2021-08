Al Bano diventa ballerino di Ballando con le stelle 2021 (e infrange uno storico tabù)

Se ne parla da settimane, ma ora la conferma sarebbe quasi ufficiale. Al Bano sarà un concorrente di Ballando con le Stelle 2021.

La prima volta

A darne più o meno certezza TvBlog.it, con il 78enne cantante di Cellino San Marco che ritroverebbe Milly Carlucci, avendo preso parte a Il Cantante Mascherato negli abiti del Leone. Se confermato Al Bano infrangerebbe anche uno storico tabù, perché Ballando con le Stelle ha sempre avuto tra i propri concorrenti volti mai visti in altri 'reality'. Al Bano fu concorrente di una storica edizione dell'Isola dei famosi, nel 2005, con ascolti stellari e rottura in diretta con Loredana Lecciso. Nel 2018 ha poi preso parte a The Voice in qualità di coach, per bissare il tutto nel 2020 al fianco della figlia Jasmine in The Voice Senior.

I possibili concorrenti

In passato Al Bano ha già danzato a Ballando con le Stelle, ma in qualità di ballerino per una notte insieme a Romina Power. Era il 2018. Ora sarà invece in gara. Tra i possibili altri concorrenti si fanno i nomi di Morgan, Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi, Mietta e Rossella Fiammingo. Marcell Jacobs potrebbe invece partecipare in veste di guest star. La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda su Rai1 a partire dal 16 ottobre, con i quattro giurati Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto confermatissimi.