Al Bano e Jasmine fuori da The Voice Senior: "Non me l'aspettavo"

Aria di novità a The Voice Senior e a pagare lo scotto sono Al Bano e Jasmine. La coppia padre-figlia non sarà sulla poltrona rossa dei coach nella seconda edizione del programma condotto da Antonella Clerici, in programma il prossimo autunno du Rai 1.

Una doccia fredda per il cantante di Cellino San Marco, cha ha dichiarato a Nuovo Tv: "Non me l'aspettavo, ma va bene così: ci sarà una buona ragione, non so quale sia. Avrei voluto ripetere l'esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Jasmine è dispiaciuta - ha fatto sapere - Avrebbe apprezzato tornare nel programma: per lei questo è una stato una sorta di debutto, ma è giovane e piena di energia e di interessi". Jasmine aveva confidato anche a Today di essere entusiasta all'idea di un ritorno a The Voice Senior: "Ancora non si sa nulla - ci ha detto qualche settimana fa - Io però spero proprio di tornare perché è stata un'esperienza pazzesca. E ci tornerei sempre con papà, perché è stata proprio quella la cosa divertente".

Al loro posto Orietta Berti

Sul cast non c'è ancora nessuna notizia ufficiale, anche se la dipartita di Al Bano e Jasmine sembra essere certa. Al loro posto potrebbe arrivare Orietta Berti. Il nome della cantante emiliana - regina dell'estate con la hit 'Mille' - si sta facendo sempre più spazio tra le indiscrezioni che serpeggiano e considerando il rilancio che sta vivendo la sua carriera da Sanremo in poi, i rumors sono più che attendibili.