Le donne della musica contro Giorgia Meloni. Al Bano: "Insultarla è sbagliato"

"Io ho lavorato per quasi 60 anni e sono sempre stato lontano dalle forze politiche, che fossero di destra o di sinistra. C'è stato un periodo in cui chi abbracciava una certa ideologia aveva le porte della carriera spalancate: io non l'ho mai fatto e sono stato per questo premiato dal pubblico". Lo dice all'Adnkronos Al Bano, commentando le parole della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Nelle scorse ore infatti la politica aveva dicchiarato che gli artisti che la pensano diversamente da quelli che la insultano non avrebbero il coraggio di esporsi per paura di perdere occasioni di lavoro. "E' sbagliato insultare Giorgia Meloni perché, anche se si hanno idee diverse, non è così che si discute e si dialoga", prosegue ancora l'artista di Cellino San Marco.

Tutte le donne contro Meloni

Tanti infatti i commenti a sfavore di Meloni da parte di artisti, mentre nessuno si è schierato in suo vantaggio. A scagliarsi contro la politica sono più che altro le donne. Tra queste ultime, Elodie ("il tuo programma mi fa paura"), Giorgia ("Anche io sono Giorgia ma non rompo i coglioni a nessuno", in riferimento allo slogan "io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana"). E ancora Ariete ("Non so se avete letto il programma che Giorgia Meloni ha proposto - ha detto ai ragazzi del pubblico presenti ad un suo concerto - non so quanti di voi sono maggiorenni e quanti minorenni. Io non voglio commentare perché non sono un politico, voglio solamente dirvi di leggerlo e di pensare bene se voterete o se i vostri genitori pensano di votare quella persona lì, perché è limitante, brutto e ci sono tanti punti che non funzionano"), Levante e Loredana Berté, che ha invitato la leader di Fdl a togliere dalla bandiera la fiamma tricolore, definita simbolo fascista.