Al posto tuo, stasera in tv il film con Luca Argentero e Ambra Angiolini

Al posto tuo va in onda oggi, mercoledì 22 giugno, alle 21.25 sul canale Rai 1. Diretta da Max Croci, è una commedia degli equivoci che narra le vicende di Luca (Argentero) e Rocco (Stefano Fresi). Per ottenere il posto unico di Responsabile di una nuova società, i due sono costretti a scambiarsi le vite per una settimana. Gli esiti saranno imprevedibili.

Al posto tuo: le anticipazioni del film

“Al posto tuo” è una commedia diretta da Max Croci, uscita in sala nel settembre del 2016. Gioco degli equivoci e delle imprevedibilità della vita, mette in contrapposizione Luca Argentero e Stefano Fresi, la cui sfida attraversa l’intero film. Nel cast troviamo anche Ambra Angiolini, Serena Rossi e Grazia Schiavo. L’intento della narrazione è quello di toccare, in chiave comica, insidie della quotidianità e stereotipi della società contemporanea. La storia è la seguente. Una nuova amministratrice tedesca, fissata con i giochi di ruolo, acquista e fonde due società di prodotti sanitari, proponendo ai due direttori creativi di scambiarsi le rispettive vite per una settimana e stabilire chi è il migliore, per aggiudicarsi il posto di Responsabile nella nuova società. Luca Molteni è un single dongiovanni che vive in città; Rocco Fontana è un geometra che ha casa in campagna, insieme alla moglie Claudia e tre figli. I due portano avanti questa sorta di esperimento: dai mariti delle amanti del primo alla suocera del secondo, le prevedibili insidie saranno tante.

Dove vedere Al posto tuo

“Al posto tuo” viene trasmesso da Rai 1 mercoledì 22 giugno a partire dalle 21.25. Il film è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.