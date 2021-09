Tale e Quale, Malgioglio con le cuffie di piume per non ascoltare Alba Parietti / VIDEO

Tale e Quale show con Malgioglio, dopo sole due puntate, sta già regalando grandi risate. Cristiano Malgioglio già nella scorsa puntata non aveva apprezzato l'esibizione di Alba Parietti tanto che era arrivato a tapparsi le orecchie con le mani, una scena che ha fatto ridere a casa, ma non molto la concorrente.

Parietti infatti, ieri sera, ha voluto precisare che il gesto di Cristiano non le era piaciuto e lo aveva trovato irrispettoso. Per questo motivo il cantautore ha deciso di attrezzarsi con un accessorio in perfetto abbinamento con l'abito da cigno - con spalline di piume bianche - ovvero un paio di cuffie.

Tale e Quale: Alba Parietti è Damiano David

Il video in pochi minuti ha fatto il giro del web. Un po' per l'interpretazione di Alba che non è stata delle migliori, un po' per il Malgy nazionale che ha fatto ridere anche Giorgio Panariello seduto in giuria con lui. Alba ha cantato Zitti e Buoni muovendosi tra i figuranti che interpretavano gli altri tre componenti della band. Vestita di nero e con i capelli tirati indietro non ha convinto nessuno a livello vocale, soprattutto Malgioglio che si è tappato le orecchie con un paio di cuffie piumate e bianche. Il suo commento è stato categorico: "Sei stata terrificante".

Il modo in cui Cristiano Malgioglio e Alba Parietti hanno salvato questo programma dalla monotonia che lo ha caratterizzato nelle ultime edizioni#taleequaleshow pic.twitter.com/jRQutwriE8 September 24, 2021