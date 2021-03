Alba Parietti canta vestita da drag queen, Marcella Bella non la riconosce: “Chi è questa signora?”

Non è passata inosservata la gaffe di Marcella Bella durante “Canzone segreta”, il programma di Rai Uno in onda il venerdì sera condotto da Serena Rossi. Per l’omaggio alla cantante, sul palco si sono avvicendati amici e colleghi. Alba Parietti, dopo l’esibizione del duo delle Karma B, è uscita sul palco con una parrucca bianca, miniabito argentato e trucco pesante, per cantare “Nessuno mai”. Al termine della performance, Marcella Bella ha applaudito convinta senza dare però segno di aver riconosciuto l’amica Alba Parietti. Un dubbio che è stato poi confermato subito dopo, quando Marcella Bella è salita sul palco per ringraziare gli ospiti intervenuti per renderle omaggio.

Canzone Segreta, Marcella Bella non riconosce l'amica Alba Parietti

Avvicinandosi, Marcella Bella si è rivolta infatti ad Alba Parietti, senza riconoscerla, e le ha chiesto: “Chi è questa bella signora?”, scatenando un momento di ilarità. Serena Rossi infatti è scoppiata a ridere e la stessa Alba Parietti, davanti al candore dell’amica, non ha potuto fare altro se non ridere anche lei.

“Ma come ti hanno conciato?”, ha esclamato Marcella Bella dopo averla - finalmente - riconosciuta. “Mi sono venuti i capelli bianchi a forza di stare dietro a te”, ha scherzato l’opinionista tv, senza scomporsi più di tanto: aveva già capito, guardando l’amica durante e dopo l’esibizione, che Marcella Bella non era riuscita a riconoscerla sotto il pesante trucco utilizzato durante la performance. “Guarda, non ti posso dire per che cosa ti ho scambiato”, ha chiosato Marcella Bella, scherzando con Alba Parietti.

“Ma questa bella signora, chi è questa bella ragazza?” ??

Marcella Bella e Alba Parietti a Canzone Segreta, i commenti su Twitter

La scena è stata tra le più commentate su Twitter. Per alcuni è stato “il momento più alto” della trasmissione, anzi, “momento altissimo della televisione italiana”. “La vera sorpresa è stata per Alba Parietti che non è stata riconosciuta da Marcella Bella”, ha scherzato un altro utente.