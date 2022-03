La polemica su Alba Parietti che omaggia Mina in prima serata Rai1

Alba Parietti che omaggia Mina. "Surreale", come fanno notare in molti, eppure è quello che si è visto ieri a Il Cantante Mascherato, in prima serata su Rai1. La showgirl ha cantato Insieme, scatenando una polemica social andata avanti per ore.

L'onnipresente Alba, che a Tale e Quale Show aveva già dato prova delle sue doti canore obiettivamente poco generose, non si tira indietro davanti a uno dei mostri sacri della musica italiana e la performance, ad essere onesti, ha fatto acqua da tutte le parti. Per gli 82 anni di Mina, compiuti ieri, in effetti si poteva pescare nel parterre di interpreti di tutto rispetto che ogni settimana popola il programma di Milly Carlucci, e invece è stata Alba Parietti a prendersi oneri e onori di un omaggio così importante, raccogliendo, subito dopo, il giudizio impietoso del pubblico.

Domani usciranno articoli su Mina che afferma: “Non male la coscia lunga della sinistra”?

Alba Parietti/Aquila è andata a #IlCantanteMascherato per riscattarsi dalle esibizioni di #TaleEQualeShow pic.twitter.com/cvqj3FksyF — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) March 25, 2022

Le critiche sui social

Sui social la prima sensazione è stata di incredulità, espressa a colpi di battute e meme. Poi, quando neanche l'ironia riusciva più a salvare l'esibizione, sono arrivate critiche ferocissime. "Omaggiare Mina facendo cantare Alba parietti è surreale! Cioè la storia della musica italiana buttata nel cesso in due minuti" scrive un utente, ma sono in tanti a fargli eco: " Ma che compleanno potrà mai essere se fanno cantare una canzone come Insieme di Mina da Alba Parietti? Un compleanno di me***, scusaci Mina". E ancora: "Alba Parietti che fa un omaggio a Mina è paradossale. Noi paghiamo sta cagata?", "voi siete pazzi! Fossi nella tigre di Cremona vi denuncerei in blocco. Solo per questo la Rai dovrebbe esentarci dal pagare il canone", "ma sul serio fare cantare Mina ad Alba Parietti con Arisa presente? Poi se fosse stato presente soleluna si sarebbe smascherato per farle chiudere la bocca! A questo punto richiamare la Guaccero e farla cantare a lei era meglio". Infine c'è anche chi già pensa alla vendetta: "Ora Mina canterà Cuore Selvaggio al compleanno di Alba Parietti".