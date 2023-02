Alba Parietti, la parolaccia sfugge davanti a Diaco: "Scusami, so che qui non si possono dire"

Continua a far discutere la ramanzina di Pierluigi Diaco a una signora del pubblico per aver detto una parolaccia durante la scorsa puntata di Bella ma'. Il conduttore, non avendo i social, ha aspettato di tornare in onda ieri pomeriggio per chiarire ancora una volta quanto accaduto, provando a sdrammatizzare. Mentre intervistava Alba Parietti ha detto: "C'è stato un momento in cui ti sei stufata di fare la Parietti? Cioè, c'è stato un periodo della tua vita in cui hai detto 'mi sto sulle scatole?'. Sulle scatole si può dire in tv? Sai che qui è vietato dire parolacce. Tu non sei d'accordo sul fatto che non si devono dire parolacce?"

La showgirl ha risposto senza filtri: "Me l'hanno detto che qui non si possono dire parolacce, io però ne dico così tante nella vita. Se sono d'accordo che non si possono dire certe parole? Insomma, dipende. Io ad esempio quando la Zanicchi dice parolacce, sorrido soprattutto in certe occasioni. Trovo che sia l'utilizzo, il modo e la maniera. E poi anche chi le dice. Io penso che l'educazione quando si entra nelle case degli altri è fondamentale. Oggi prima di venire qui da te mi hanno avvisato 'fai attenzione perché se dici parolacce ti fa...'". A quel punto Diaco ne ha approfittato per chiarire: "Vorrei precisare una cosa. Io faccio una distinzione, un conto è il cast di un programma che entra nelle case tutti i giorni. E lasciamo stare chi l'ha detto qui da noi. Un conto è il cast, un conto è il rispetto che si deve a un ospite che ha una storia - ha spiegato, riferendosi a Iva Zanicchi - Magari uno utilizza un vocabolario di scena e di spettacolo, che può essere anche una parolaccia, per fare un numero televisivo. Io credo che nell'Italia di oggi, l'idea di fare tv all'antica con un vocabolario pulito sia utile".

Messaggio ricevuto da Alba Parietti, che però poco dopo commette uno scivolone: "I miei capelli sono veri fino a un certo punto, così come le mie te***. Oddio scusami! Scusa, come posso chiamarle?". Ma Diaco ormai si è ammorbidito: "No ma queste non sono vere parolacce, piuttosto un bene della natura. Un ben di Dio".