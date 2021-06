Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti in Tribunale: accuse reciproche in aula

Confronto in tribunale a Milano fra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti per gli scontri nati a 'Ballando con le stelle' nel 2017, proseguiti sui social e finiti ora davanti a un giudice. Una nelle vesti di giudice del talent, l'altra di ex concorrente sono finite per querelarsi per diffamazione.

Oggi, giovedì 17 giugno, Parietti e Lucarelli si sono presentate in aula per alcune dichiarazioni spontanee: "Ha anche detto che non ho mai lavorato, che sono sul viale del tramonto e che sono pericolosa che sono psycho, che devo prendere delle goccine. Sono conscia che nell'ultima puntata ho perso la testa, ma sono stata mortificata e messa alla berlina" ha riferito la showgirl, ex concorrente del dance show di Rai1.

Lucarelli, di contro, ha replicato di aver giudicato oltre 150 persone come giudice di 'Ballando' e di non aver mai avuto problemi con nessuno: "Sono stata invece attaccata da lei sul piano personale, ha detto che sono pericolosa, che faccio parte di un'associazione a delinquere con il mio fidanzato", ha aggiunto ancora, riferendo anche di aver ricevuto offese sull'aspetto fisico."Ero terrorizzata. Ho sofferto molto la situazione, perché non sono sempre forte e coriacea come appaio", ha concluso la blogger e giornalista. La prossima udienza si terrà il 7 ottobre.