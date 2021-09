Alberto Matano contro la metamorfosi di Barbara d'Urso: "Ha sempre avuto il suo stile, perché rinunciarci?"

Ad una settimana dall'inizio della Vita in diretta, in onda su Rai Uno, Alberto Matano commenta la rivalità con Barbara d'Urso, sua competitor su Canale 5 al timone di Pomeriggio 5. A far parlare in queste settimane è stata infatti la cosiddetta "metamorfosi" della conduttrice napoletana, che ha trasformato il suo contenitore in una trasmissione di attualità, epurandolo dal gossip e dagli eccessi.

Che cosa pensa Matano, suo antagonista, di questa nuova linea? "Barbara d’Urso è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo - spiega - perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo".

Il giornalista parla inoltre dell’amica Mara Venier, a cui è stato vicino anche dopo un grave problema ai denti di cui la conduttrice porta ancora i postumi: "Con lei c’è un dato umano di calore e amicizia che ci lega profondamente. C’è un reciproco riconoscimento di ciò che siamo e di ciò che sappiamo fare. Io riconosco i suoi molteplici talenti, l’empatia, la naturalezza, la simpatia. Ma anche la sua grande conoscenza del mezzo televisivo: imparo sempre qualcosa da lei".