"Sciarelli indiavolata con Matano": il conduttore commenta l’indiscrezione e rivela il loro vero rapporto

Alberto Matano e Federica Sciarelli sono due volti di punta della Rai, attualmente impegnati, ognuno con il proprio programma sul primo e sul terzo canale, sul caso della scomparsa di Denise Pipitone e sugli sviluppi dell’intricata vicenda. Negli ultimi giorni si è diffusa la voce secondo cui tra i due colleghi ci sarebbe stato un po’ di attrito: "Federica Sciarelli indiavolata con Matano per la spettacolarizzazione del caso Denise Pipitone" è stato detto, indiscrezione che il conduttore de ‘La Vita in Diretta’ ha commentato nel corso di un’intervista al settimanale Chi.

"Chiacchiere. Con Federica ci parliamo spesso e tra noi c'è un rapporto di profonda stima e simpatia. Da quando sono passato dal TG1 alla guida de La vita in diretta leggo la qualunque" ha affermato il giornalista che così ha smentito in modo categorico le presunte rivalità tra lui e la collega al timone di ‘Chi l’ha visto?’.

Alberto Matano commenta la tv di Barbara d’Urso

Parlando del successo della sua trasmissione che tornerà anche a settembre con qualche novità ancora top secret, Matano ha anche risposto a una domanda su Barbara d’Urso, collega direttamente concorrente su Canale 5 nel pomeriggio televisivo: "Andando in onda nello stesso orario, non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv" ha detto della conduttrice Mediaset con cui sente di avere "un'impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia".