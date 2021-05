Alberto Matano cita Lorella Cuccarini a un anno dal burrascoso addio: il ricordo della ex collega a 'La Vita in Diretta'

È passato un anno dal divorzio professionale tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini, concluso a colpi di pesanti dichiarazioni successive al congedo da ‘La Vita in Diretta’ della ballerina che per un anno ha affiancato il giornalista come conduttrice. Da allora tra i due è calato il gelo e le strade professionali si sono divise (lui è rimasto solo al timone del programma di Rai1, lei è passata a Mediaset con il ruolo di prof del talent ‘Amici’), ma un accenno all’esperienza che è stata, il conduttore Rai lo ha palesato senza alcun ripensamento ieri, in occasione del ricordo della grande Carla Fracci.

“Posso raccontare la magia che c’è stata l’anno scorso in questo studio quando Lorella Cuccarini, che era qui con me, l’ha incontrata. Non solo l’emozione sua personale, immaginate per Lorella questo incontro, ma l’emozione di tutti noi, tutte le maestranze, tutti i tecnici perché arrivava questa regina, Carla Fracci”, ha affermato Matano introducendo una clip dell’intervista realizzata dalla ex collega alla étoile, scomparsa ieri all’età di 84 anni. Un gesto inatteso quello del conduttore che, esattamente un anno fa, venne attaccato duramente da Lorella Cuccarini autrice di una mail che fece molto discutere.

Una volta ufficializzato l’addio a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini inviò una mail ai collaboratori della trasmissione di Rai1 per congedarsi, ma anche per esprimere il proprio rammarico verso un collega tacciato di maschilismo. Il riferimento era per Matano con cui a dir poco gelido fu l’ultimo saluto di fronte alle telecamere nella puntata conclusiva di stagione.