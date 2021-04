Per Aldo Grasso "Lol non fa ridere": la stoccata di Frank Matano

Giornata di rivolta social oggi dopo l'articolo in cui Aldo Grasso stronca 'Lol: chi ride è fuori'. Secondo il 'critico dei critici', il comedy show di Prime Video - che sta spopolando sulla piattaforma e in rete - non farebbe così tanto ridere. Anzi, precisamente il giornalista evidenzia "quattro motivi per cui non fa ridere per niente", definendolo "molto puerile e assai forzato". Un giudizio negativo che lo porta in cima alle tendenze Twitter per l'intera giornata, scatenando un acceso dibattito.

La replica più pungente ad Aldo Grazzo arriva da Frank Matano, uno dei protagonisti (e dei finalisti) dello show: "Cambierei il regolamento della prossima edizione di #LOLitalia. Chi fa ridere Aldo Grasso vince", twitta, facendosi portavoce di un 'esercito' di spettatori, illustri e non.

Il tweet di Frank Matano

La replica di Fedez

Sui social arriva anche la reazione di Fedez, conduttore del programma con Mara Maionchi. Il rapper, che su Instagram ha pubblicato immagini e contributi dal backstage del programma, su Twitter propone una breve clip che documenta la sua minacciosa entrata in scena come giudice di LOL: "Il Twitter che legge la recensione di Aldo Grasso su LOL", scrive Fedez nel messaggio. Tra i sostenitori di Lol (ma non di Fedez), anche Selvaggia Lucarelli: "Oggi Aldo Grasso scrive che Lol non lo diverte (legittimo, per carità) perché 'non conosce molti dei partecipanti' (perché, fai ridere se sei famoso?) e perché forse ridono di più i gggiovani che si divertono con Lillo perché non conoscono Gino. Bramieri. Lillo ha 60 anni', twitta la giornalista.

Da domani, giovedì 8 aprile, saranno disponibili su Prime Video gli ultimi due episodi di 'Lol: chi ride è fuori'